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У 61 рік виглядає молодше за свої роки: Асія Ахат розповіла про догляд за собою

Віталій Кірсанов
13 жовтня 2026, 15:27
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За словами Ахат, своїм гарним зовнішнім виглядом вона значною мірою завдячує спадковості.
Асія Ахат поділилася секретами догляду за собою у 61 рік
Асія Ахат поділилася секретами догляду за собою у 61 рік / колаж: Главред, фото: instagram.com/ahhattassia

Ви дізнаєтеся:

  • Які процедури робить Асія Ахат
  • Як співачка схудла та змінила раціон

Українська скрипалька та співачка Асія Ахат поділилася секретами догляду за собою у 61 рік. Артистка розповіла, яку роль у її зовнішності відіграє генетика, як вона контролює вагу та які процедури робить самостійно.

Про це виконавиця розповіла в проєкті "Наодинці з Гламуром".

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За словами Ахат, багато в чому своїм гарним зовнішнім виглядом вона завдячує спадковості. Як приклад співачка навела свою маму, яка живе в Болгарії й, попри вік, залишається активною та енергійною.

"Моя мама також виглядає дуже класно як на свій вік. Вона молода і має купу енергії. Вона малює, грає на гітарі, створює музику та вірші, організовує вечірки. Зараз вона в Болгарії. Я не можу сказати, що так ретельно дбаю про себе. Думаю, що генетика все ж таки працює", - розповіла артистка.

Які процедури робить Асія Ахат

При цьому співачка зізналася, що намагається стежити за станом здоров’я. Вона регулярно здає аналізи та консультується з подругою, яка працює гінекологом і нутриціологом. За словами Ахат, вона приймає рекомендовані їй біологічно активні добавки, а також гормональний препарат.

Крім того, виконавиця несподівано розповіла, що іноді самостійно робить собі ін’єкції пептидів у ділянку живота.

"Але стежу за своєю вагою. Я регулярно здаю аналізи. Моя подруга - гінеколог і нутриціолог. До неї ходжу, наче на свято. П’ю біологічно активні добавки, які вона мені виписує. У мене є один гормон, який потрібно приймати в певному віці. Іноді сама вводжу пептиди голкою в живіт", - поділилася співачка.

Як співачка схудла і змінила раціон

Ще одним способом підтримувати форму Ахат назвала обмеження в раціоні. Понад два роки вона відмовлялася від деяких улюблених продуктів, зокрема макаронів, хліба та інших вуглеводних страв. При цьому в її меню залишилися рис та інші каші.

За словами артистки, такий підхід допоміг їй схуднути й досягти зовнішнього вигляду, яким вона задоволена.

"Я більше двох років дотримувалася аскези. Обмежувала себе у найулюбленіших продуктах - усіх вуглеводах тощо. Це макарони, хлібобулочні вироби… Я залишила собі рис та інші каші. І це спрацювало. Я схудла і задоволена собою. Мені подобається, як я виглядаю. Іноді перериваю аскезу, а потім повертаюся до неї", - розповіла Асія.

Співачка також зазначила, що з часом навчилася краще контролювати апетит. За її словами, зменшення кількості їжі допомогло їй спокійніше ставитися до бажання перекусити.

"Я ніколи не думала, що можна так заспокоїти своє бажання їсти тим, що ти менше їси. Виявилося, це працює. Коли раніше радили, коли хочеться поїсти, випити води, хотілося послати. А зараз я розумію, що це таке", - зізналася артистка.

Асія Ахат поділилася секретами догляду за собою у 61 рік
Асія Ахат поділилася секретами догляду за собою у 61 рік / Фото: instagram.com/ahhattassia

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Про особу: Асія Ахат

Асія Ахат - українська співачка, скрипалька, музикантка. Заслужений артист України. Дискографія Асії Ахат складається з сольних концертних виступів у багатьох країнах світу, восьми альбомів та близько тридцяти окремих відео. Сингл Асії Ахат "If Only Tonight" став її першим хітом, який приніс їй всесвітню популярність.

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