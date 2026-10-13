YouTube взявся за пропаганду РФ: які відомі канали заблокували в Україні

У списку опинилися відомі виконавці, а також канали популярного мультсеріалу "Маша і Ведмідь".

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Українців звільнили від російської пропаганди / Колаж "Главред", фото "РосСМІ"

Коротко:

Які канали потрапили під заборону

Що відомо про заборону мультфільму "Маша і ведмідь"

Відеохостинг YouTube обмежив доступ в Україні або повністю видалив ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

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Серед каналів, що потрапили під обмеження, - сторінки російських виконавців, які підтримують війну проти України та політику Володимира Путіна. Зокрема, йдеться про Олега Газманова, Миколу Баскова, Лоліту, Діму Білана, Басту, Михайла Боярського, SHAMAN та Дениса Майданова.

Крім того, обмеження торкнулися каналів мультсеріалу "Маша і Ведмідь" різними мовами.

"Маша і Ведмідь" будуть під забороною в Україні / levati.name

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що продовжують взаємодіяти з цифровими платформами, щоб протидіяти поширенню російської пропаганди в українському інформаційному просторі.

Раніше у відомстві звертали увагу на використання персонажів популярних мультфільмів для поширення ненависті до українців та виправдання війни. Зокрема, у соціальних мережах з’являлися створені за допомогою штучного інтелекту відео з героями мультсеріалів "Маша і Ведмідь", "Фіксики" та інших анімаційних проєктів.

У серпні президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти п’яти громадян Росії та чотирьох організацій, пов’язаних зі створенням і поширенням мультсеріалу "Маша і Ведмідь".

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