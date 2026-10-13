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Українська красуня представлятиме Словаччину на конкурсі "Місіс Всесвіт"

Олена Кюпелі
13 жовтня 2026, 12:50
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Учасниця наголосила, що сприймає конкурс не лише як боротьбу за титул, а й як особистий виклик.
Українка представлятиме Словаччину на конкурсі краси
Українка представлятиме Словаччину на конкурсі краси / Колаж Главред, фото Threads/dr.yana_tokar_

Коротко:

  • Чому жінка вирішила виступати від Словаччини
  • Що вона каже про Україну

Українська красуня та лікарка Яна Токар повідомила про важливу подію у своєму житті. Уже цього тижня вона візьме участь у міжнародному конкурсі "Місіс Всесвіт", де представлятиме Словаччину.

Радісною новиною Токар поділилася в соціальній мережі Threads, опублікувавши серію фотографій у образі учасниці конкурсу. На знімках вона позує в довгій білій сукні з ефектним золотим корсетом і стрічкою "Mrs Slovakia".

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"Ну що ж... Часу мовчати про це більше просто немає. Уже цього тижня я їду на конкурс "Mrs Universe Official", щоб представляти Словаччину", - написала вона.

Яна Токар представлятиме Словаччину
Яна Токар представлятиме Словаччину / Фото Threads/dr.yana_tokar

Токар зізналася, що сама поки що не до кінця усвідомлює, що стала учасницею міжнародного конкурсу краси.

"Мені досі в це не віриться, але все, що я можу зараз сказати собі: „Дівчинко, ти вже королева!"".

При цьому учасниця підкреслила, що сприймає конкурс не лише як боротьбу за титул, а й як особистий виклик.

"Щодня я змагаюся з самою собою і з любов’ю прикрашаю і своє життя, і життя інших людей", - написала Токар, додавши головний девіз свого нового етапу: "Неможливого не існує".

Судячи з опублікованих знімків, до конкурсу Яна підійшла серйозно: вона вже підготувала конкурсний образ та офіційну стрічку з написом Mrs Slovakia.

У коментарях до допису молода жінка зазначила, що має намір нагадати світові про Україну. "І Словаччину представимо, і про Україну нагадаємо. Мета така", - написала вона.

Українка представлятиме Словаччину на конкурсі
Українка представлятиме Словаччину на конкурсі / Скріншот Threads/dr.yana_tokar

Її також запитали, чому вона вирішила представляти Словаччину. Токар зазначила, що вона живе та веде бізнес у Словаччині.

Українка представлятиме Словаччину на конкурсі
Українка представлятиме Словаччину на конкурсі / Скріншот Threads/dr.yana_tokar

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Раніше стало відомо, що Україну на міжнародному конкурсі "Міс Земля-2026", фінал якого відбудеться в грудні на Філіппінах, представлятиме 19-річна модель Софія Орел. Вона отримала право брати участь у змаганні після національного конкурсу "Міс Україна-2025".

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Про конкурс: Місіс Всесвіт

Місіс Всесвіт (англ. Mrs. Universe) - міжнародний театралізований конкурс краси, організований як щорічний конкурс краси для заміжніх жінок. Організатор конкурсу - болгарська компанія "Місіс Юніверс" ЕООД - "Mrs. Universe LTD".

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