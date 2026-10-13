Джеджула із маленькою донькою опинився в епіцентрі атаки РФ і зробив різку заяву

Ведучий показав перші кадри після російського удару по Києву та звернувся до Дональда Трампа.

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Андрій Джеджула - атака на Київ 12 жовтня / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Джеджула

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Андрій Джеджула став свідком російського удару по Києву

Кому шоумен адресував різке висловлювання в соцмережах

Телерадіоведучий і шоумен Андрій Джеджула поділився емоціями після російської атаки на Київ увечері 12 жовтня. Він опублікував у Instagram відео з наслідками ворожого удару.

Джеджула зізнався, що кадри були зняті через мить після прильоту. Ведучий якраз виїжджав із маленькою донькою і зміг зняти моторошні наслідки російського удару всього через кілька секунд після вибуху.

відео дня

Андрій Джеджула показав наслідки атаки РФ / скрін з відео

"Через 2 секунди після влучання в будинок! Київські реалії! Виїжджав з Аркадії з донькою!" - написав шокований ведучий.

Крім того, шоумен не стримав емоцій і різко звернувся до президента США Дональда Трампа у зв’язку з його рішенням послабити санкції проти російського дизельного палива.

"Пане президенте! Ось ціна вашого дизеля!" - обурився Андрій Джеджула.

Андрій Джеджула - ведучий / фото: instagram.com, Андрій Джеджула

Атака на Київ 12 жовтня

Нагадаємо, ввечері 12 жовтня РФ здійснила чергову терористичну атаку на столицю України, в результаті якої ворожий дрон влучив у житловий комплекс. В епіцентрі обстрілу опинилася й популярна актриса Ксенія Мішина, яка показала палаючі автомобілі у дворі свого будинку та зізналася, що від потужного вибуху буквально "підскочила до стелі".

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Раніше Главред повідомляв, що Олена Філонова потрапила в скандал через публікацію відеоролика з місця ворожого удару по київському житловому комплексу Seven. Підписники та громадськість засудили ведучу за зйомку наслідків обстрілу, емоції на тлі палаючої будівлі та звернення до ЗМІ.

Також еволюція інституту перших леді в Україні наочно показує, як змінювалося суспільство та роль жінки на найвищому державному рівні. Главред розповість, як від повної відсутності публічності дружин президентів дійшли до реалізації масштабних національних проєктів.

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Про персону: Андрій Джеджула Андрій Джеджула - український актор театру та кіно, теле- і радіоведучий, шоумен. Ведучий телеканалу "Київ", повідомляє Вікіпедія.

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