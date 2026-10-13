Прихильниця Путіна Дубцова натягнула обличчя до невпізнання

Коротко:
- Як тепер виглядає путіністка Дубцова
- Що вона зробила зі собою
Російська співачка-путіністка, яка тривалий час знімалася в українському талант-шоу, Ірина Дубцова, стала невпізнанною.
Як пишуть російські пропагандисти, 44-річна артистка розповіла підписникам про процедури, які пройшла, і пояснила, чому зважилася на косметологічне перетворення.
Співачка, яка часто приходила на зйомки в Україні в алкогольному та неадекватному стані, підкреслила, що не вважала корекцію зовнішності гострою необхідністю, але захотіла спробувати методи омолодження.
"Все-таки ми, жінки, досить чутливі щодо своєї зовнішності", - пояснила Дубцова.
При цьому співачка не приховує, що загалом задоволена своїми природними даними. Тим часом її російські шанувальники почали писати, що Дубцова стала зовсім не схожою на себе і виглядає так, ніби її обличчя натягнули.
Ірина Дубцова про напад РФ на Україну
Ірина Дубцова підтримує військові дії Росії в Україні (так звану "спецоперацію") і виступає на підтримку російських військовослужбовців та їхніх сімей.
В інтерв’ю в червні 2023 року співачка заявила, що російські військові "відстоюють права та кордони, захищають дітей, жінок, честь, гідність і велич країни", підкресливши, що продовжує виступати для їхніх сімей.
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Про особу: Ірина Дубцова
Ірина Дубцова - російська співачка, композиторка та поетеса, колишня солістка гурту "Дівчата" (1999-2001). Виконавиця власних пісень (як сольних, так і спільних), випускниця та переможниця "Фабрики зірок - 4", фіналістка проєкту "Фабрика зірок. Повернення".
Була у складі журі українського проєкту "Х-фактор".
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