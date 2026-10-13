Прихильниця Путіна Дубцова натягнула обличчя до невпізнання

Прихильниця Путіна захотіла спробувати методи омолодження.

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Прихильниця Путіна Дубцова зробила підтяжку обличчя / Колаж Главред, фото Instagram/dubtsova_official

Коротко:

Як тепер виглядає путіністка Дубцова

Що вона зробила зі собою

Російська співачка-путіністка, яка тривалий час знімалася в українському талант-шоу, Ірина Дубцова, стала невпізнанною.

Як пишуть російські пропагандисти, 44-річна артистка розповіла підписникам про процедури, які пройшла, і пояснила, чому зважилася на косметологічне перетворення.

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Дубцова перестала бути схожою на себе / Фото Instagram/dubtsova_official

Співачка, яка часто приходила на зйомки в Україні в алкогольному та неадекватному стані, підкреслила, що не вважала корекцію зовнішності гострою необхідністю, але захотіла спробувати методи омолодження.

"Все-таки ми, жінки, досить чутливі щодо своєї зовнішності", - пояснила Дубцова.

Дубцова перестала бути схожою на себе / Фото Instagram/dubtsova_official

При цьому співачка не приховує, що загалом задоволена своїми природними даними. Тим часом її російські шанувальники почали писати, що Дубцова стала зовсім не схожою на себе і виглядає так, ніби її обличчя натягнули.

У мережі розкритикували путіністку Дубцову / Скріншот

Ірина Дубцова про напад РФ на Україну

Ірина Дубцова підтримує військові дії Росії в Україні (так звану "спецоперацію") і виступає на підтримку російських військовослужбовців та їхніх сімей.

В інтерв’ю в червні 2023 року співачка заявила, що російські військові "відстоюють права та кордони, захищають дітей, жінок, честь, гідність і велич країни", підкресливши, що продовжує виступати для їхніх сімей.

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Про особу: Ірина Дубцова Ірина Дубцова - російська співачка, композиторка та поетеса, колишня солістка гурту "Дівчата" (1999-2001). Виконавиця власних пісень (як сольних, так і спільних), випускниця та переможниця "Фабрики зірок - 4", фіналістка проєкту "Фабрика зірок. Повернення". Була у складі журі українського проєкту "Х-фактор".

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