"Міс Земля-2026": стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі

Софія Орел отримала путівку на міжнародний конкурс після участі в національному конкурсі "Міс Україна-2025".

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Стало відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі "Міс Земля-2026" / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofior__

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Хто така Софія Орел

Чому Софія Орел представлятиме Україну на "Міс Земля-2026"

Яку екологічну місію представить українка

Україну на міжнародному конкурсі "Міс Земля-2026", фінал якого відбудеться в грудні на Філіппінах, представлятиме 19-річна модель Софія Орел. Вона отримала право брати участь у змаганні після національного конкурсу "Міс Україна-2025". На міжнародній сцені дівчина планує привернути увагу до відновлення природних територій, які постраждали внаслідок війни. Про це йдеться на Instagram-сторінці Missearth.

Хто така Софія Орел

Софія Орел родом з Умані Черкаської області. Зараз дівчина навчається на третьому курсі Київського столичного університету імені Бориса Гринченка за спеціальністю "Іспанська філологія".

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У модельний бізнес вона прийшла у 13 років. За цей час Софія встигла попрацювати за кордоном, уклавши контракти з агентствами в Китаї, Тайвані, Південній Кореї, Іспанії, Італії та Португалії.

"За професією я модель. Я почала свій шлях ще з 13 років", - розповідала дівчина в інтерв’ю медіа "Умань стрім".

Орел бере участь у модних показах, рекламних кампаніях та фотосесіях для журналів. Окрім модельної кар’єри, вона займається вокалом і танцями, цікавиться психологією, а також створює фото- та відеоконтент.

На офіційній сторінці конкурсу "Міс Україна" також поділилися цікавими фактами про майбутню представницю країни.

У 13 років Софія вперше самостійно вирушила до Південної Кореї, де на неї чекав модельний контракт. Ця поїздка стала початком її міжнародної кар’єри.

Ще в дитячому садку дівчина здобула свою першу перемогу - на турнірі з шашок. Пізніше вона захопилася шахами.

Софія Орел / Фото: instagram.com/sofior__

Серед джерел натхнення Софії - творчість українських поетів Ліни Костенко та Василя Симоненка. Іноді дівчина й сама пише вірші.

Орел володіє англійською та іспанською мовами, причому останню продовжує вивчати в університеті. Вона також любить екстремальні розваги і мріє освоїти серфінг. Воду модель називає своїм місцем сили та внутрішньої рівноваги.

Чому Софія Орел представлятиме Україну на "Міс Земля-2026"

Квиток на міжнародний конкурс Софія отримала після участі в національному конкурсі "Міс Україна-2025". За підсумками фіналу їй присудили спеціальний титул "Міс Україна Земля", який і відкрив можливість представляти країну на екологічному конкурсі.

Головну корону "Міс Україна-2025" завоювала Валерія Лісовська. Саме вона отримала право представляти Україну на конкурсі "Міс Світу".

Таким чином, Софію Орел обрали для участі в іншому міжнародному конкурсі - "Міс Земля", який приділяє особливу увагу питанням екології та охорони навколишнього середовища.

Підготовка до конкурсу вже розпочалася. Софія бере участь у зйомках, працює над презентацією та розробляє власну екологічну ініціативу, яку представить міжнародному журі.

Яку екологічну місію представить українка

"Міс Земля" відрізняється від багатьох інших конкурсів краси тим, що учасниці мають продемонструвати не лише зовнішні дані та сценічні навички, а й зацікавленість у вирішенні екологічних проблем.

Однією з важливих складових змагання стає екологічна адвокація - ініціатива, за допомогою якої конкурсантки привертають увагу до питань захисту природи та сталого розвитку.

Проєкт Софії Орел буде присвячений відновленню природних територій, які постраждали внаслідок війни в Україні.

На офіційній сторінці конкурсу дівчину представили як прихильницю відновлення ландшафтів, пошкоджених бойовими діями.

Ідея українки полягає в тому, що турбота про землю та природні ресурси важлива не лише для збереження навколишнього середовища, а й для відновлення громад, які пережили війну. За її задумом, повернення природі її природного стану може стати одним із символів відродження та відновлення надії.

"Її діяльність - це любов у дії, спрямована на відновлення природи там, де війна залишила свої сліди. Вона нагадує, що навіть найменша турбота здатна допомогти відновити втрачене", - йдеться в повідомленні.

У грудні на Філіппінах Софія Орел представить Україну на міжнародній арені, де зможе розповісти про наслідки війни для навколишнього середовища та привернути увагу до необхідності відновлення постраждалих територій.

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Про конкурс: "Міс Земля" Конкурс "Міс Земля" вважається одним із найпрестижніших конкурсів краси у світі. Його заснувала 3 квітня 2001 року філіппінська компанія Carousel Productions. Саме Філіппіни є основним місцем проведення цього заходу. Окрім основного титулу, три учасниці також отримують звання, пов’язані з природними стихіями: "Міс Повітря", "Міс Вода" та "Міс Вогонь". У 2026 році конкурс відбудеться в 26-й раз. Його фінал заплановано на грудень на Філіппінах. Попередня представниця України Марія Желяскова у 2025 році увійшла до вісімки найкращих учасниць і стала віце-міс. Це був найкращий результат України за всю історію участі в "Міс Земля". Тепер Софії Орел належить продовжити українське представництво на конкурсі.

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