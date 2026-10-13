"Звертайтеся": відома ведуча оскандалилася через фразу на місці прильоту

Телеведуча Олена Філонова зазнала жорсткої критики в мережі.

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Олена Філонова - приліт до Києва / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олена Філонова

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Олена Філонова записала відео з місця прильоту

Яка фраза ведучої розлютила користувачів мережі

Телеведуча Олена Філонова зазнала жорсткої критики в мережі після того, як опублікувала кадри з місця прильоту біля житлового комплексу Seven на Осокорках у Києві. У своєму Instagram ведуча розмістила відео палаючого будинку та звернулася до представників преси.

Відразу після прильоту екс-зірка шоу "Ревізор" опинилася неподалік від пошкодженої багатоповерхівки та записала відео на тлі палаючої будівлі та роботи рятувальників. Філонова розповіла про те, що відбувається навколо. Телеведуча також заявила, що сама дивом уникла небезпеки, затримавшись у торговому центрі.

відео дня

Олена Філонова на місці прильоту / скріншот із відео

"На місці вже ведуться роботи. Вибухають машини, це чутно по звуку. Дуже багато людей. Не знаю, чи є жертви", - заявила Філонова.

Наприкінці відео знаменитість запропонувала ЗМІ скористатися її кадрами, чим спровокувала хвилю обурення.

"Преса, кому потрібні матеріали, будь ласка, звертайтеся", - додала ведуча.

Олена Філонова - атака РФ на Київ / скріншот із відео

Публікація викликала гнівну реакцію підписників, які вважали пропозицію матеріалів пресі недоречною на тлі трагедії. У коментарях користувачі мережі висловлювали обурення поведінкою блогерки.

"Олена, навіщо знімати?! Я живу в тому будинку і не знімаю! І ти б не ходила дворами"

"Хіба можна знімати одразу місце прильоту? Чи це вже минув час?! Адже може бути повторний приліт рятувальників"

"Мене вбило: „Преса, кому потрібні матеріали, звертайтеся"! У людей горе, а вона таке несе... Я в шоці"

Олену Філонову захеїтили в мережі / скрін з відео

Втім, реакція аудиторії виявилася неоднозначною. Дехто зізнався, що особисто не став би публікувати подібні кадри, але зазначив, що кожен самостійно вирішує, як реагувати на побачене. Інші користувачі виступили на захист поширення інформації про російські атаки.

"Не знаю, у мене б рука не наважилася викласти такі відео… але… кожен робить те, що вважає правильним"

"Я живу неподалік від цього будинку, і вибух був настільки сильним, що навіть вікна затремтіли"

"Просто жах, чула вибух"

Відео Олени Філонової дивіться тут.

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Про персону: Олена Філонова Олена Філонова - українська телеведуча та блогерка, повідомляє nv.ua. Брала участь у телешоу "Хто проти блондинок?", "Я - герой", "Співай, якщо зможеш", "Світлі голови", "Пакуй валізи", "Піраньї". Згодом Філонова почала з’являтися в кадрі вже в ролі ведучої. У 2018 році вона увійшла до складу команди "Ревізора" (Новий канал) і в ролі б’юті-експерта проводила перевірки салонів краси, перукарень, косметологічних студій тощо. Олена Філонова була ведучою 9–11 сезонів "Ревізора". Популярна Instagram-блогерка.

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