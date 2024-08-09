"Уже зіграли весілля": відомий український ведучий викрив Тіну Кароль

Євген Фешак заявив, що Тіна Кароль, можливо, вже одружена.

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Тіна Кароль продовжує приховувати своє особисте життя/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol/?hl=uk

Український ведучий і генеральний продюсер радіо "Люкс ФМ" Євген Фешак висловив свою думку щодо особистого життя української співачки Тіни Кароль.

На YouTube-каналі "Люкс ФМ" Фешак зазначив, що Тіна Кароль уже могла таємно вийти заміж.

"Мені здається, що вона, в принципі, вже вийшла заміж. Що вона сказала? Якщо буде виходити заміж, то зробить це подалі від очей публіки і не повідомить шанувальникам про свій новий статус. Тому можемо зробити висновок, що, в принципі, може, все вже й було. Може, вже зіграли весілля", - сказав Євген.

Кароль, інфографіка, рос / Главред

Хто така Тіна Кароль? Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка і актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

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Раніше українська співачка Тіна Кароль заговорила про весілля, і показала особливе місце, яке навіює на неї романтичний настрій і думки про палкі освідчення в коханні.

Також Кароль заявила, що хоче повернутися на Євробачення як конкурсантка, і розкрила подробиці її участі в музичному змаганні 2006 року.

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