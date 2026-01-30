Битва трьох див: прогноз на переможця Нацвідбору на Євробачення-2026

У фіналі Національного відбору буде дуже гаряче.

Нацвідбір на Євробачення-2026 підсумки - хто переможе на Нацвідборі-2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Національний відбір на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого

Єврофани роблять свої прогнози на переможця

Трохи більше тижня залишилося до моменту, коли стане відомим ім'я артиста (або артистів), який представить нашу країну на Євробаченні в 2026 році. 7 лютого з 10 фіналістів (Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба) авторитетне журі та глядачі Національного відбору визначать переможця.

Фінал Нацвідбору-2026 буде непростим, і єврофани з усього світу намагаються вгадати, хто ж поїде в травні до Відня і буде боротися за кришталевий мікрофон. За попередніми прогнозами, перемогу пророкують Jerry Heil з піснею "Catharticus" - її шанси оцінюють у 46 відсотків.

На другому місці зі значним відривом опинилася LELÉKA з треком "Ridnym" - 19%. Замикає трійку лідерів Monokate "ТYТ" - 16%. У топ-5 також входять KHAYAT ("Герци") і Molodi ("legends").

Нацвідбір на Євробачення-2026 підсумки - хто переможе на Нацвідборі-2026 / фото: eurovisionworld.com

Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

