Битва трьох див: прогноз на переможця Нацвідбору на Євробачення-2026

Анна Підгорна
30 січня 2026, 09:13
У фіналі Національного відбору буде дуже гаряче.
Нацвідбір на Євробачення-2026
Нацвідбір на Євробачення-2026 підсумки - хто переможе на Нацвідборі-2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Стисло:

  • Національний відбір на Євробачення-2026 відбудеться 7 лютого
  • Єврофани роблять свої прогнози на переможця

Трохи більше тижня залишилося до моменту, коли стане відомим ім'я артиста (або артистів), який представить нашу країну на Євробаченні в 2026 році. 7 лютого з 10 фіналістів (Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба) авторитетне журі та глядачі Національного відбору визначать переможця.

Фінал Нацвідбору-2026 буде непростим, і єврофани з усього світу намагаються вгадати, хто ж поїде в травні до Відня і буде боротися за кришталевий мікрофон. За попередніми прогнозами, перемогу пророкують Jerry Heil з піснею "Catharticus" - її шанси оцінюють у 46 відсотків.

На другому місці зі значним відривом опинилася LELÉKA з треком "Ridnym" - 19%. Замикає трійку лідерів Monokate "ТYТ" - 16%. У топ-5 також входять KHAYAT ("Герци") і Molodi ("legends").

Національна збірна-2026
Нацвідбір на Євробачення-2026 підсумки - хто переможе на Нацвідборі-2026 / фото: eurovisionworld.com
Євробачення 2026
Євробачення 2026 / інфографіка: Главред

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що відомий український ведучий одружився в США. Богдан Юсипчук показав знімки з весілля і розкрив, як його наречена вибирала дату.

Також український дизайнер Андре Тан показав свій спалений після "прильоту" магазин у Херсоні. Раніше заклад пограбували окупанти і він стояв закритим в очікуванні кращих часів.

Євробачення-2026

Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

17:47

Куди зникли останки Ярослава Мудрого, Хмельницького і Сагайдачного - розкрито таємницюВідео

17:44

Зірки "Бріджертонів" звернулися до українців: відбулася прем'єра 4 сезонуВідео

17:33

Українців попередили про новий масований удар Росії - до чого готуютьсяВідео

