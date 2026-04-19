"Це боляче": Катя Кузнєцова зробила зізнання про розрив з чоловіком-росіянином

Христина Трохимчук
19 квітня 2026, 10:04
Актриса розійшлась з чоловіком після 8 років спільного життя.
Катерина Кузнєцова: розставання
Катерина Кузнєцова - розставання / колаж: Главред, фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Причину розставання Катерини Кузнєцової з цивільним чоловіком
  • Як актриса пережила розрив

Відома українська актриса Катерина Кузнєцова відверто висловилася про розрив з російським бізнесменом Максимом Апліним. В інтерв'ю Єві Коршик знаменитість розповіла про причини розставання пари.

За словами Кузнєцової, розрив залишився в її пам'яті як болючий епізод. Незважаючи на те, що подружжя дійшло згоди щодо необхідності розставання, для актриси це стало справжнім випробуванням через спогади про все хороше, що було в їхніх стосунках.

Катя Кузнєцова розійшлася зі своїм хлопцем
Катя Кузнєцова розійшлась з Максимом Апліним / фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова, скрін з відео

"У нас вийшло так, що ми обоє прийшли до цього і зрозуміли, що не можемо рухатися далі. Звичайно, це боляче, тому що ти ж фактично страждаєш через той стан, в якому ти була, як тобі було класно з цією людиною. Але в даний момент ти не усвідомлюєш, що у тебе може з'явитися ще одна людина, з якою тобі буде не менш чудово, не менш добре, але це потрібно усвідомити", – поділилася Катерина.

Знаменитість підкреслила, що до розриву пари призвела відмова йти на компроміси. Після розставання актриса вирішила не кидатися в нові стосунки, а дати собі час на відновлення і переїхала в іншу країну.

Катерина Кузнєцова
Катерина Кузнєцова – стосунки / фото: instagram.com, Катерина Кузнєцова

"Я дуже ресурсна людина. Тобто я не сиджу на місці, не лягаю на диван і не починаю плакати та переживати. Я починаю щось робити. У даному випадку це був мій переїзд до Іспанії. Я настільки завантажила себе цим переїздом, що у мене це пройшло дуже органічно. Потім у мене була купа роботи, потім я поїхала з подругою відпочивати", – розповіла Катерина Кузнєцова.

Катерина Кузнєцова – особисте життя

Першим чоловіком Катерини був російський актор Євген Пронін, однак їхній союз швидко розпався через різні погляди на політику. Новим обранцем зірки став бізнесмен Максим Аплін. Він був відомий своєю чіткою проукраїнською позицією, заради якої навіть висловив готовність офіційно змінити громадянство. Пара була разом 8 років і розійшлась у 2025 році.

Про особу: Катерина Кузнєцова

Катерина Кузнєцова — українська актриса театру і кіно, зірка російського серіалу "Кухня". Вона народилася 12 липня 1987 року в Києві. Батько — футболіст, заслужений майстер спорту Олег Кузнєцов, мати — українська легкоатлетка Алла Борисенко.

Як пише Вікіпедія, Кузнєцова мріяла стати оперною співачкою, але вирішила вступити до театрального інституту.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вона виїхала з РФ, виступивши з критикою та засудженням російського військового вторгнення в Україну.

