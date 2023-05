Померла Тіна Тернер: співачку вбила небезпечна хвороба

Протягом кількох останніх років Тернер мала проблеми зі здоров'ям.

Тіна Тернер

24 травня стало відомо, що американська і швейцарська співачка Тіна Тернер померла у віці 83 років після тривалої хвороби.

Протягом кількох останніх років Тернер мала проблеми зі здоров'ям. У співачки діагностували рак кишечника в 2016 році. У 2017 році артистка перенесла пересадку нирки.

"Тіна Тернер, "королева рок-н-ролу", померла сьогодні у віці 83 років після тривалої хвороби у своєму будинку в Кюснахті поблизу Цюріха, Швейцарія. З нею світ втрачає музичну легенду і зразок для наслідування", - заявив представник зірки.

Померла Тіна Тернер

Тіна Тернер - що про неї відомо

Тіну Тернер називають королевою і рок-співачкою. Тернер народилася в США, стала однією з найбільших зірок музики завдяки своїй приголомшливій сценічній присутності і серії хітів, таких як "The Best", "Proud Mary", "Private Dancer" і "What's Love Got To Do With It".

Тернер вперше стала відомою в 1960-х роках разом з її колишнім чоловіком Айком Тернером, з яким виконувала класичну пісню "River Deep, Mountain High".

Тернер зізналася про домашнє насильство, якому піддав її колишній чоловік.

Знущання над співачкою були задокументовані в біографічному фільмі 1993 року з Анджелою Бассетт у головній ролі, який отримав три Оскари.

Історія її життя також була увічнена в популярному шоу в Вест-Енді, яке продовжує йти досі.

Тіна Тернер поховала своїх синів

Тіна Тернер пережила жахливу втрату - її рідний старший син Крейг Реймонд в 2018 році застрелився у віці 59 років.

У 2022 році 9 грудня помер молодший син Тіни Тернер. Повідомлялося, що чоловік перестав дихати і сусіди викликали швидку медичну допомогу. Передбачається, що чоловік помер через ускладнення, пов'язані з онкологією, з якою він боровся останні роки життя. Ронні було 62 роки.

Тіна Тернер є також прийомною матір'ю двох синів свого першого чоловіка, Айка Тернера, від попередніх відносин.

