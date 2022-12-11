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Помер молодший син Тіни Тернер - співачка розбита через гірку втрати

11 грудня 2022, 15:48
Королева рок-н-ролу ще не встигла оплакати свого старшого сина, який раніше вчинив самогубство.
Тіна Тернер
Тіна Тернер підтвердила смерть молодшого рідного сина Рональда Реннела Тернера / instagram.com/tinaturner

83-річна співачка Тіна Тернер пережила своїх двох синів - днями помер її молодший рідний син Ронні Тернер.

Як повідомляє видання TMZ, у п'ятницю, 9 грудня, на номер 911 (служба порятунку в Америці - прим. редактора) надійшов дзвінок від сусідів Ронні. Вони повідомили що чоловік лежить без свідомості з поверхневим диханням недалеко від свого будинку.

Парамедики, що приїхали, констатували смерть Тернера-молодшого - чоловік перестав дихати. Висновок коронера про причини смерті Ронні поки не публікуються. Роблять припущення, що чоловік помер через ускладнення, пов'язані з онкологією, з якою він боровся останні роки життя. Ронні було 62 роки.

Смерть сина підтвердила і сама "королева рок-н-ролу": на своїй сторінці в Instagram Тіна Тернер опублікувала власне чорно-біле фото зі скорботним обличчям і закритими очима. "Ронні, ти покинув цей світ занадто рано. У скорботі я закриваю очі і думаю про тебе, мій улюблений син", - написала співачка.

Раніше Тіна Тернер пережила ще одну жахливу втрату - її рідний старший син Крейг Реймонд в 2018 році застрелився у віці 59 років.

Тернер є також прийомною матір'ю двох синів свого першого чоловіка, Айка Тернера, від попередніх відносин.

Раніше стало відомо про смерть Сергія Кузнєцова - композитор, поет-пісняр та творець гурту Ласковый май помер у віці 58 років, всього через кілька місяців після смерті Юри Шатунова.

Також стала відома причина смерті Брюса Лі, яку медики шукали майже півстоліття - культовий артист помер раптово, що породило безліч фантастичних версій.

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