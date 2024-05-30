Померла Анастасія Заворотнюк: головні ролі актриси

30 травня стало відомо про те, що вночі померла російська актриса Анастасія Заворотнюк.

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Головні ролі Анастасії Заворотнюк / Колаж Главред, фото скріншот

30 травня стало відомо про те, що після тривалої онкологічної хвороби померла популярна російська актриса Анастасія Заворотнюк.

Українському глядачеві вона найбільше запам'яталася за роллю няні Віки в ситкомі "Моя прекрасна няня".

Першою роботою Заворотнюк у кіно стала роль у фільмі "Машенька".

Померла Анастасія Заворотнюк - чим прославилася / Скріншот фільму "Машенька"

У 1993 році Заворотнюк зіграла в комедійному фільмі "Лиха парочка". Актриса зіграла головну роль у стрічці. За сюжетом, у Шереметьєво американська перекладачка російського походження Кет (героїня Наталії Селіверстової), переодягнена в поліцейську форму, знайомиться з іншою дівчиною російського походження - Лізою (героїня Анастасії Заворотнюк). Першу помилково приймають за справжню співробітницю поліції зі США, друга представляється відомою фотомоделлю.

Заворотнюк також зіграла роль у бойовику "Код Апокаліпсису".

Заворотнюк у фільмі "Код Апокаліпсису" / Скриншот

У цьому пригодницькому бойовику компанію Анастасії Заворотнюк у ролі спецагента ФСБ Марі склали Венсан Перес, Володимир Меньшов, Оскар Кучера, Олексій Серебряков.

Ще одна роль актриси - римейк популярного радянського кіно хіта "Службовий роман. Наш час".

У головних і основних ролях знялися, крім Заворотнюк (Ольга Рижова), Світлана Ходченкова (Людмила Калугіна), Володимир Зеленський (Анатолій Новосельцев), Марат Башаров (Юрій Самохвалов).

За сюжетом Ольга Рижова закохана в Юрія Самохвалова. Разом вони провертають спритну аферу.

Заворотнюк також зіграла у фільмі "Артефакт". У цій картині, знятій у жанрах фантастики, трилера і пригод, акторка втілила персонажа на ім'я Рита.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Двоє незнайомих один з одним людей - Віктор (Олександр Лазарєв молодший) і Рита - вирушають разом із Москви до моря на південь. Віктор був успішним програмістом, творцем мегапопулярної програми "Артефакт". Його життя круто змінилося після смерті дружини, від удару він не оговтався. Його попутниця Рита - фотожурналістка, її знімки публікують модні видання. Вона хамувата і вельми ексцентрична.

Останній фільм вийшов із Заворотнюк уже тоді, коли актриса хворіла. Він був знятий 2018 року і називався "Пристави".

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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