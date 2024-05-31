Померла Анастасія Заворотнюк: де упокоїться акторка - фото

Сім'я артистки розповіла, де і коли вона знайде свій останній притулок.

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Де поховають Анастасію Заворотнюк / колаж: Главред, фото: t.me/nemalahov, instagram.com/a_zavorotnyuk

У ніч на 30 травня в одному з хоспісів столиці країни-окупанта після п'ятирічної боротьби з агресивною формою пухлини головного мозку померла російська акторка Анастасія Заворотнюк. Про це в соціальних мережах повідомила сім'я.

Відразу після звістки про смерть артистки преса країни-агресора припустила, де поховають Анастасію Заворотнюк. Одним із найімовірніших варіантів вважали Анкудинівське кладовище. Воно розташоване в підмосковному селищі Крьокшино, де акторка оселилася зі своєю сім'єю ще до хвороби.

На Анкудіновському кладовищі поховані батько Анастасії Юрій Андрійович та її старший брат Святослав. Місця під поховання поруч із покійними нібито також належать родині Заворотнюк.

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Пізніше припущення про Анкудинівське кладовище спростувала сім'я покійної. В її блозі в Instagram близькі Заворотнюк повідомили, що відспівування відбудеться в москві, у Покровському монастирі 1 червня. Поховають акторку того самого дня на Троєкурівському цвинтарі.

Місце поховання батька і брата Анастасії Заворотнюк на Анкудинівському кладовищі / колаж: Главред, фото: t.me/nemalahov

Смерть Анастасії Заворотнюк - останні новини:

Раніше преса країни-окупанта опублікувала дані з власних джерел про те, що відбувалося з онкохворою Анастасією Заворотнюк перед смертю.

Також з'ясувалося, що Заворотнюк повністю позбавила третього чоловіка і батька її третьої дитини, фігуриста Петра Чернишова, спадщини. Заповіт нібито було складено і підписано задовго до смерті акторки.

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