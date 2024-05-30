Не могла рухатися і мучилася від болю: що відбувалося із Заворотнюк перед смертю

Анастасія Заворотнюк помирала на руках у свого чоловіка Петра Чернишова в хоспісі.

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Анастасія Заворотнюк померла, страждаючи від болю / колаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка померла в ніч на 30 травня 2024 року, в останні дні перед смертю не могла рухатися і дуже сильно схудла.

Як пише російський пропагандистський телеграм-канал "Тулуп Турберідзе", Заворотнюк померла на руках свого чоловіка, фігуриста Петра Чернишова.

За даними Телеграм-каналу, вона померла в хоспісі.

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"Актриса буквально всохла і не могла рухатися перед смертю. Мучилася від головного болю, який можна було купірувати лише найсильнішими наркотичними знеболювальними", - повідомляє телеграм-канал.

Хто така Анастасія Заворотнюк? Анастасія Юріївна Заворотнюк - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Заслужена артистка Російської Федерації. Під час президентських виборів 2018 року Заворотнюк увійшла до складу руху Putin Team, який виступав на підтримку диктатора Володимира Путіна.

Повідомляється також, що актриса мало була схожа на себе колишню. "Онкологія безповоротно забрала в неї не тільки життя, а й красу", - написав ресурс.

Анастасія Заворотнюк померла в хоспісі

Заворотнюк померла на руках у чоловіка / Скриншот телеграм-канал "Тулуп Тутберідзе"

Анастасія Заворотнюк померла - що відомо:

Нагадаємо, 30 травня стало відомо про смерть російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка багато років боролася з раком головного мозку. На особистій сторінці Анастасії в соцмережах з'явився пост із трагічними звістками.

раніше дочка онкохворої російської актриси Анастасії Заворотнюк Анна, яка живе своє лакшері-життя не в "улюбленій" Росії, а в Дубаї, розповіла про здоров'я. Але не мамине, а своє.

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