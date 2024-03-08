Ви - інші: Андрієнко розповів, як розчарована в РФ Заворотнюк ридала в нього на плечі

Віктор Андрієнко розповів, як Заворотнюк подобалося в Україні.

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Заворотнюк зізналася, що в Україні все по-іншому / Колаж Главред, фото Вікіпедія, скріншот

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка вже кілька років бореться з невиліковним онкологічним захворюванням, розплакалася, коли закінчилася її робота в українському шоу "Як дві краплі".

Як розповів в інтерв'ю проєкту ТСН "Наодинці" актор Віктор Андрієнко, Заворотнюк була дуже здивована теплим ставленням українських зірок одна до одної, незважаючи на конкуренцію. Сам актор додає, що ніхто не поводився, як "зірка".

"Коли ми закінчували, Заворотнюк так розплакалася. Вона як побачила, як ми спілкуємося, як увесь натовп, який конкуренти між собою, аплодують. Вона каже: "Як це? Ви ж конкуренти і всі аплодуєте один одному". Вона прийшла до гримерки і розплакалася на плечі. Вона говорила: "Ви - інші, у нас у Москві такого немає", - пригадав режисер.

Нагадаємо, раніше український актор Віктор Андрієнко розповів про те, як зараз живе російський продюсер українського походження Олександр Цекало, а також про те, що він говорив про Росію, яка розв'язала важку війну проти України.

Хто такий Віктор Андрієнко Віктор Андрієнко - український комедійний актор, каскадер, телеведучий, сценарист, режисер, продюсер. Заслужений артист України. Артист закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого 1980 року, після чого почав працювати в кіно: спочатку як каскадер, потім як актор. Андрієнко став популярним після появи на телеекранах проєктів "Велика різниця" та "Шоу довгоносиків". Зараз актор багато знімається, бере участь у телешоу, є продюсером і режисером.

Раніше також український актор і режисер Віктор Андрієнко розповів, як росіяни обманювали українських акторів і "кидали їх на гроші".

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