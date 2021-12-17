Померла актриса з Іронії долі і Сумки інкасатора

Олена Олексіївна Наумкіна (24 травня 1948 - 16 грудня 2021) / скріншот з к/ф Сумка інкасатора

У четвер, 16 грудня 2021 року, з життя пішла актриса театру і кіно Олена Олексіївна наумкіна.

Інформація про смерть артистки з'явилася на онлайн-ресурсі КІНО-Театр.Ру. Там же шанувальники Наумкіної висловили свої співчуття рідним і близьким через відхід артистки.

Причина смерті актриси невідома.

Олена Наумкіна дебютувала в кіно ще будучи студенткою Театрального училища імені Щукіна. За свою кар'єру знялася в 11 фільмах, більше 30 років служила в МХАТі.

Найбільшу популярність актрисі принесла роль в кінофільмі Сумка інкасатора, де її партнером по кадру став актор Георгій Бурков. Також Наумкіна знялася в епізодичних ролях у фільмах Іронія долі або з легким паром! (буфетниця в аеропорту) і Повернення Будулая (в титрах не вказана).

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