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Горе у родині "британського Шерлока" - Бенедикт Камбербетч втратив сестру

16 грудня 2021, 14:33

Жінка багато років боролася з онкологією.

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Померла сестра Бенедикта Камбербетча Трейсі Пікок / gettyimages.com

Британський актор Бенедикт Камбербетч поділився трагічною новиною з шанувальниками: його єдиноутробна сестра, Трейсі Табернакл Пікок, померла на 62 році життя після семирічної боротьби з раком.

Трейсі - старша сестра 45-річного актора, перша дитина його матері Ванди Вентем від Джеймса Табернакла.

У Пікок залишилися 34-річна дочка і чоловік.

Бенедикт Камбербетч рідко поширюється про свою сім'ю та особисте життя. Але все ж висловився про свою єдину сестру після її смерті.

"Як сказав великий і жахливий Дональд Рамсфелд,"всяке трапляється". Це огидно. Вона була не з цього світу. Вона була помітно іншою. ... Вона була блискучою художницею, та пізніше зайнялася реставрацією полотна, рам і столярних виробів. Але все ж продовжувала творити, робила свою роботу і робила красиві різдвяні та святкові листівки на будь-якому торжестві. Вона була дуже обдарованою",- поділився спогадами про Трейсі Пікок актор.читайте такожКіану Рівз вперше за десять років пояснив, що відбувається на легендарному мемі "сумний Кіану"

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Раніше Максим Галкін показав рідкісне фото свого старшого брата.

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