Помер зірка серіалу Роксолана - актор Рафаель Котанджян

Артисту було 79 років.
Радянський і вірменський актор Рафаель Котанджян помер на 80 році життя. Про його смерть повідомило видання Panorama. Дані підтверджує Міністерство освіти, науки, культури і спорту Республіки Вірменія.
Причина смерті актора поки залишається невідомою. Останні роки життя Котанджян проживав у Вірменії та США.
Артист грав у театрі, кіно, був актором озвучення мультфільмів. Широкій аудиторії став відомий завдяки ролям у фільмах Діамантова рука, Серця трьох, Графиня де Монсоро та ін.
Для українського глядача Котанджян запам'ятається виконанням ролі Паргали Ібрагіма-паші в українському костюмно-історичному телесеріалі Роксолана (1997-2003).
читайте такожОднією "імператрицею" на два стільці: Ірина Аллегрова набивається в друзі Аллі Пугачовій
Раніше український телеведучий і актор білоруського походження Дмитро Танкович передбачив Росії хвилю божевілля і суїцидів після перемоги України у війні.
Також український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв розповів про смерть його матері Антоніни Іванівни, і зазначив, що разом з нею пішло його дитинство.
Інші новини:
- Зірки "Кварталу 95" у Польщі фантастично потужно і красиво заспівали гімн України
- Євген Кошовий розповів, про що листувався з Володимиром Зеленським вранці 24 лютого
- Євробачення 2023: організатори висунули умову Україні для проведення конкурсу