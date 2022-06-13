Помер зірка серіалу Роксолана - актор Рафаель Котанджян

Рафаель Котанджян ( 09.09.1942 - 13.06.2022) / kino-teatr.ru

Радянський і вірменський актор Рафаель Котанджян помер на 80 році життя. Про його смерть повідомило видання Panorama. Дані підтверджує Міністерство освіти, науки, культури і спорту Республіки Вірменія.

Причина смерті актора поки залишається невідомою. Останні роки життя Котанджян проживав у Вірменії та США.

Артист грав у театрі, кіно, був актором озвучення мультфільмів. Широкій аудиторії став відомий завдяки ролям у фільмах Діамантова рука, Серця трьох, Графиня де Монсоро та ін.

Для українського глядача Котанджян запам'ятається виконанням ролі Паргали Ібрагіма-паші в українському костюмно-історичному телесеріалі Роксолана (1997-2003).

читайте такожОднією "імператрицею" на два стільці: Ірина Аллегрова набивається в друзі Аллі Пугачовій

Раніше український телеведучий і актор білоруського походження Дмитро Танкович передбачив Росії хвилю божевілля і суїцидів після перемоги України у війні.

Також український режисер і кліпмейкер Алан Бадоєв розповів про смерть його матері Антоніни Іванівни, і зазначив, що разом з нею пішло його дитинство.

Інші новини: