"Ми побачимо величезну кількість суїцидів": Танкович передбачив майбутнє післявоєнної Росії

Танкович передбачив майбутнє післявоєнної Росії / скріншот, УНІАН

Український телеведучий і актор білоруського походження Дмитро Танкович впевнений, що Україна переможе у війні з Росією, а наслідки для росіян будуть справжнім кошмаром.

За його словами, коли вони почнуть усвідомлювати правду про жахи, що відбуваються в нашій країні, вони не витримають - в Росії почнеться хвиля божевілля і суїцидів, сказав Танкович під час ефіру "Україна 24".

"Україна переможе, а ось далі у людей в РФ почнуть відновлюватися ось ці причинно-наслідкові зв'язки. І ось тоді ми побачимо величезну кількість, Я впевнений, людей, які будуть божеволіти в Росії, ми побачимо величезну кількість суїцидів", – вважає Танкович.

Телеведучий додав, що росіяни останні 30 років жили в тумані, тому їм буде вкрай важко утримати здоровий глузд, по шматочку збираючи правду.

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