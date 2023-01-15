Помер Вахтанг Кікабідзе

Грузинський кіноактор, естрадний співак, сценарист, кінорежисер, автор пісень Вахтанг Кікабідзе помер у віці 84 років.
Про це повідомляє TV Mtavari.
Кікабідзе створив у своєму кінематографі чимало незабутніх осіб, які стали улюбленими героями глядачів. Серед них фільми "Не горюй!", "Міміно", "Мелодія Верійського району" та інші.
Також протягом довгого часу, а особливо з початком повномасштабного вторгнення, Кікабідзе доклав максимум зусиль для підтримки України.
Раніше Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу для української армії всі грошові кошти, які йому вдалося від ювілейного концерту в Батумі. Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе пройшов у Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні і пройшло з аншлагами.
Також Вахтанг Кікабідзе припускав, що чекає президента-диктатора Росії Володимира Путіна.
Він допустив, що його "прибере" найближче оточення або доля підготує для нього гідне покарання за скоєні злочини проти людства.
"Ми ж всі християни, якщо він дійсно там існує, то все бачить. Історія пишеться чорним по білому, тому всі гидоти караються. Історія вже показала. Так і хочеться цього. Йому повернутися назад буде дуже важко", - говорив актор.
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