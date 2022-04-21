"Всі гидоти караються": Вахтанг Кікабідзе розповів, як Путін поплатиться за війну в Україні

Вахтанг Кікабідзе розповів , як Путін поплатиться за війну в Україні / скріншот, reuters

Грузинський актор і естрадний співак Вахтанг Кікабідзе припустив, що чекає президента-диктатора Росії Володимира Путіна.

В інтерв'ю" ходять чутки " на YouTube він допустив, що його "прибере" найближче оточення або доля підготує для нього гідне покарання за скоєні злочини проти людства.

"Ми ж всі християни, якщо він дійсно там існує, то все бачить. Історія пишеться чорним по білому, тому всі гидоти карані. Історія вже показала. Так і хочеться цього. Йому повернутися назад буде дуже важко", - сказав актор.

Він висловив упевненість, що росіянам щодня демонструють фейкові новини і насаджують пропаганду, тому вони не виступили проти кривавої політики диктатора.

читайте також"Я схиляюся перед їхнім героїзмом": Вахтанг Кікабідзе в прямому ефірі підняв тост За УкраїнуНа думку співака, Путін, ймовірно, хворіє. Крім цього, артист підкреслив, що Європа і США повинні і далі підтримувати Україну, адже ніхто з них точно не знає, чи наважиться росіянин напасти і на інші країни.

"Хто б що не говорив, але зараз уряд Зеленського і український народ воює і за них теж. Увійде він в інші країни чи ні, цього ми не можемо сказати. Але вони думають, що він може це зробити. Там же сидять люди, які вміють аналізувати", – заявив Кікабідзе.

Раніше народна артистка України, співачка Ірина Білик поділилася віршем, яке сама ж охрестила пророкуванням. У ньому вона звертається до російських окупантів, які зазіхнули на суверенітет України і життя українців.

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