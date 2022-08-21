Легендарний Кікабідзе передав гроші від свого ювілейного концерту на потреби ЗСУ

Вахтанг Кікабідзе/ колаж УНІАН

Легендарний грузинський співак і актор Вахтанг Кікабідзе витратив на допомогу для української армії всі грошові кошти, які йому вдалося від ювілейного концерту в Батумі. Про це повідомляє портал "Грузія Online".

Концерт на честь 84-річчя Кікабідзе пройшов в Батумі 19 липня. Шоу було присвячене Україні і пройшло з аншлагами.

Грошові кошти від концерту артист витратив на мікроавтобус із запасами сухих пайків для українських військових. Його вже доставили в Україну і планують передати артилерійській бригаді №26.

"Українці - дуже мужній народ", - сказав співак.

Крім того, Кікабідзе розповів, що планує вже найближчим часом виступити в Україні з концертом.

Нагадаємо, раніше Філіп Кіркоров, який відмовчувався про війну в Україні, визначився зі своєю позицією. Співак вирішив провідати "трьохсотих" окупантів, яким поки пощастило вижити в Україні - він особисто поспілкувався з солдатами, які вбивали або хотіли вбити українців.

Також стало відомо, що донеччанин Олександр Ревва, який будував кар'єру в РФ, посварився зі своїм батьком, який підтримує "русский мир". Артист нібито має антивоєнні переконання.

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