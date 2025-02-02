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Помер "тато" одеської Гуморини і художній керівник Джентльмен-шоу

Анна Підгорна
2 лютого 2025, 14:26
2786
Рік тому Валерій Хаїт поховав старшого сина.
Помер Валерій Хаїт
Помер Валерій Хаїт - співзасновник Гуморини і художній керівник Джентльмен-шоу / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/valeriy.hait

Короткий зміст:

  • Всесвітній клуб одеситів повідомив про смерть Валерія Ісаковича Хаїта
  • Діяч за рік до своєї смерті втратив старшого сина Євгена

Український літератор, редактор, гуморист, журналіст, громадський діяч, один із засновників одеської Гуморини та гравець у КВК Валерій Хаїт помер 1 лютого. Йому було 85 років.

Про смерть Валерія Ісаковича повідомив Всесвітній клуб одеситів, віцепрезидентом якого він був із 1990 року (з моменту його створення): "Пішов назавжди в історію Одеси. Із сумом сповіщаємо про смерть Валерія Ісаковича Хаїта 1 лютого 2025 року". Дату і місце похорону буде повідомлено пізніше. Причину смерті не розкривають.

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Валерій Хаїт крім іншого був головним редактором гумористичного журналу "Фонтан", писав ліричні вірші, прозу, був видавцем багатьох гумористичних томів. Був лауреатом премії "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання", художнім керівником гумористичної передачі "Джентльмен-шоу", засновником гумористичного театру "Клуб одеських джентльменів".

Валерій Ісакович Хаїт помер за рік після смерті свого старшого сина, письменника-сатирика й актора Євгена Хаїта, - той пішов із життя через зупинку серця 21 січня 2024 року. Йому був 61 рік. Батько важко переживав втрату, і скрупульозно займався збереженням культурної спадщини сина.

Інший син Валерія Ісаковича - актор і співзасновник Квартету І Ростислав Хаїт. Він уже багато років живе в країні-окупанті.

Валерій Хаїт
Помер Валерій Хаїт - співзасновник Гуморини та художній керівник Джентльмен-шоу / facebook.com/odessitsclub

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