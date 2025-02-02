Помер "тато" одеської Гуморини і художній керівник Джентльмен-шоу

Рік тому Валерій Хаїт поховав старшого сина.

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Помер Валерій Хаїт - співзасновник Гуморини і художній керівник Джентльмен-шоу / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/valeriy.hait

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Всесвітній клуб одеситів повідомив про смерть Валерія Ісаковича Хаїта

Діяч за рік до своєї смерті втратив старшого сина Євгена

Український літератор, редактор, гуморист, журналіст, громадський діяч, один із засновників одеської Гуморини та гравець у КВК Валерій Хаїт помер 1 лютого. Йому було 85 років.

Про смерть Валерія Ісаковича повідомив Всесвітній клуб одеситів, віцепрезидентом якого він був із 1990 року (з моменту його створення): "Пішов назавжди в історію Одеси. Із сумом сповіщаємо про смерть Валерія Ісаковича Хаїта 1 лютого 2025 року". Дату і місце похорону буде повідомлено пізніше. Причину смерті не розкривають.

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Валерій Хаїт крім іншого був головним редактором гумористичного журналу "Фонтан", писав ліричні вірші, прозу, був видавцем багатьох гумористичних томів. Був лауреатом премії "Золотий Остап" у номінації "Найсмішніше друковане видання", художнім керівником гумористичної передачі "Джентльмен-шоу", засновником гумористичного театру "Клуб одеських джентльменів".

Валерій Ісакович Хаїт помер за рік після смерті свого старшого сина, письменника-сатирика й актора Євгена Хаїта, - той пішов із життя через зупинку серця 21 січня 2024 року. Йому був 61 рік. Батько важко переживав втрату, і скрупульозно займався збереженням культурної спадщини сина.

Інший син Валерія Ісаковича - актор і співзасновник Квартету І Ростислав Хаїт. Він уже багато років живе в країні-окупанті.

Помер Валерій Хаїт - співзасновник Гуморини та художній керівник Джентльмен-шоу / facebook.com/odessitsclub

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