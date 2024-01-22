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Помер актор і сатирик з "Джентльмен-шоу" Євген Хаїт

Анна Підгорна
22 січня 2024, 01:27
Близькі одеського артиста вже озвучили причину його раптової смерті.
Помер Євген Хаїт
Помер Євген Хаїт / колаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/evgeniy_hait

Вранці 21 січня в Одесі помер Євген Хаїт - письменник-сатирик, поет, актор, художній керівник "Джентльмен-шоу", сценарист проєкту "Голі і смішні", колишній учасник КВК. Йому було 58 років.

Артист помер від зупинки серця. Смерть настала раптово і шокувала всіх, хто знав Євгена.

Про кончину Хаїта і про те, коли відбудеться прощання, його близькі повідомили на його сторінці в Instagram: "Сьогодні не стало Жені. Блискавично. Незбагненно. Нескінченно боляче. Всі, хто був хоч трохи знайомий з Женею, знають, що він дуже тонкий, чуйний, турботливий, добрий - до своїх. Був. Він нескінченно любив життя. Був неймовірно талановитий, веселий, світлий, винахідливий, ніжний, Нескорений, норовливий... це не все. Але більше, ніж все це - він був розумний. Мудрий. Він завжди бачив, відчував і знав більше за інших. Женя був незвичайний. Здається, це найкраще слово. Незвичайний. Пам'ятаємо. Любимо. Сумуємо. Прощання відбудеться у фойє Одеської кіностудії - у вівторок, 23 січня, з 12:00 до 14:00. Французький бульвар, 33".

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Своє співчуття родині Євгена Хаїта вже висловив Олег Філімонов - комік, близький друг і колишній колега знаменитості. "Сьогодні вранці пішов з життя наш друг, письменник сатирик, драматург, поет , блогер, продюсер, людина, з якою ми дружили і працювали з 1986 року Женя Хаїт. Серце зупинилося, хоча на серце він ніколи не скаржився. І запанувала порожнеча. Пишу і до кінця не розумію, що сталося. Женька, розумник, дуже тонка і талановита людина. Чудові вірші, прекрасні і глибокі есе в Instagram. ... Женька, друже, без тебе так порожньо і погано! Спочивай з миром!" - написав артист і уточнив, що похорон відбудеться на Таїровському кладовищі.

Раніше стало відомо про смерть головного героя фільму "Максим Оса і золото Песиголовця", актора Василя Кухарського. 42-річний артист отримав важке поранення на фронті.

Також Перший український театр для дітей та юнацтва повідомив про смерть української зірки фільму "Д'артаньян і три мушкетери", актора Сергія Кустова.

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