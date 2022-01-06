Помер "батько" Піратів Карибського моря

Сценарист не дожив менше місяця до свого 80-річчя.
3 січня 2022 року, з життя пішов Джей Уолперт - американський сценарист і продюсер.
Про це повідомила сім'я сценариста американському виданню The Hollywood Reporter.
Уолперт помер після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера в Лос-Анджелесі в колі близьких.
У продюсера залишилася вдова Рослін Уолперт, двоє дочок, двоє пасинків і четверо онуків.
Найбільш відомий, як сценарист і творець персонажів для культового пригодницького фільму Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини. Ідея створення стрічки прийшла до нього під час відвідування одноіменного атракціону в парку розваг.
Уолперт також брав участь у створенні персонажів для наступних чотирьох частин піратської саги, був сценаристом фільму Граф Монте-Крісто (2003).
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