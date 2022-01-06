Помер "батько" Піратів Карибського моря

Джей Уолперт (29 січня 1942 - 3 січня 2022) / facebook.com/jay.wolpert

3 січня 2022 року, з життя пішов Джей Уолперт - американський сценарист і продюсер.

Про це повідомила сім'я сценариста американському виданню The Hollywood Reporter.

Уолперт помер після тривалої боротьби з хворобою Альцгеймера в Лос-Анджелесі в колі близьких.

У продюсера залишилася вдова Рослін Уолперт, двоє дочок, двоє пасинків і четверо онуків.

Найбільш відомий, як сценарист і творець персонажів для культового пригодницького фільму Пірати Карибського моря: Прокляття Чорної перлини. Ідея створення стрічки прийшла до нього під час відвідування одноіменного атракціону в парку розваг.

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Уолперт також брав участь у створенні персонажів для наступних чотирьох частин піратської саги, був сценаристом фільму Граф Монте-Крісто (2003).

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