Помер зірка серіалу Вулиці розбитих ліхтарів

Вадим Лобанов / скріншот з відео

У Санкт-Петербурзі у віці 81 рік помер Вадим Лобанов. Причиною смерті відомого актора стала тривала хвороба, від якої він страждав в останні роки життя.

До самої смерті Лобанов завідував кафедрою театрального мистецтва університету Санкт-Петербурга.

Як пишуть російські ЗМІ, в грудні стан актора різко погіршився.

Повідомляється, що у нього виявили рак.

Біографія Лобанова

Вадим Лобанов народився у Воронежі 16 листопада 1940 року. У 20 років він почав виступати в Російському драматичному театрі Естонської РСР. Потім він переїхав жити до Москви, де вступив до Вищого театрального училища імені Щепкіна.

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Першою його кінократиною стала Переступити межу (1985). При цьому даний фільм приніс йому популярність. Він також знімався в таких фільмах як Пан оформлювач (1988), Сталінград (1989), Бідний, бідний Павло (2003) і багатьох інших.

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Лобанова також можна побачити в таких серіалах як Майстер і Маргарита, Вулиця розбитих ліхтарів, Мажор 3, Гоголь, Останній міністр.

Лобанов знявся в близько 70 фільмах і зіграв приблизно 140 ролей в театрі. Також Вадим Лобанов озвучив багато документальних, науково-популярних і художніх фільмів.

Раніше повідомляли, що від раку помер актор серіалу Бригада.

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