"Посмішка з його обличчя зійшла": Кошовий розповів, як змінився Зеленський

Артист Євген Кошовий розповів про свою багаторічну дружбу з президентом Володимиром Зеленським і про те, як той змінився останнім часом.

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Володимир Зеленський та Євген Кошовий / колаж фото УНІАН

Відомий український комік і художній керівник Студії "Квартал 95" Євген Кошовий Керівник розповів про зміни, які помітив під час президентства у своєму багаторічному другові та колишньому колезі Володимирі Зеленському. Свою думку комік висловив в інтерв'ю для YouTube-програми "Говорить Суханов".

"Він іноді говорить неправду, що він спить. Тому що це все видно. Якщо людина навіть 2-3 години не закриває очі, це все видно. Він навіть не посміхається. Тобто посмішка з його обличчя зійшла, але почуття гумору він не втратив. Коли листуємося, іноді таке буває, напише щось таке, що я думаю: "О, ти в формі, брат." І це так, трохи, засмучує. Тому що бачити усміхненого людини 17 років і разом з ним ти іржеш невтомно. А тут таке. Він став такий, як сталь. Як залізо. І коли бачиш його інтерв'ю, коли він зустрічається зі світовими лідерами, то такий, дорослий лідер своєї нації", — сказав Кошовий.

Як каже артист, зараз він з президентом України іноді переписується в месенджерах. Також Кошовий вважає, що після президентства Зеленський навряд чи повернеться до артистичної кар'єри.

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"По-перше, я думаю, що його не відпустять саме українці. По-друге, думаю, що після такого повернутися до минулої своєї професії дуже складно буде", — висловив думку Кошовий.

Нагадаємо, раніше Євген Кошовий згадав, яким був для нього ранок 24 лютого - день початку повномасштабної російської військової агресії.

Як старий друг і колега Володимира Зеленського, Кошовий запитав про війну через месенджер безпосередньо його - президента України.

"Я кажу:"Що, серйозно почалося?". Він каже: "Походу, так", - каже гуморист.

Пізніше Кошовий у складі студії "Квартал 95" разом з іншими українськими музикантами та акторами провів кілька виступів у рамках благодійного туру "життя переможе" на головних площах міст Варшава та Вроцлава (Польща).

Наприкінці виступу артисти максимально емоційно виконали український гімн, чим підкорили і глядачів у залі, і тих, хто дивився трансляцію концерту у записі.

Дивіться інтерв'ю Євгена Кошового та його дружини:

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