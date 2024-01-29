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Український боксер Усик вчетверте став батьком

Анна Підгорна
29 січня 2024, 22:53
Дружина спортсмена підтвердила радісну новину і розкрила стать та ім'я новонародженого.
Александр Усик, Екатерина Усик
Олександр і Катерина Усик вчетверте стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa, instagram.com/usyk_kate1505

Український боксер-професіонал Олександр Усик і його дружина Катерина вчетверте стали батьками. Про те, що в їхній родині з'явився ще один малюк, повідомив ведучий Слава Дьомін у своєму YouTube-шоу.

Про поповнення в родині йому розповіли щасливі батьки. Так у родині Усиків 28 січня 2024 року з'явилася ще одна дівчинка, яку назвали Марією.

Спортсмен із дружиною не робили публічних заяв про вагітність Катерини, і намагалися зберегти її стан у секреті. Лише в жовтні, коли в обраниці боксера був уже дуже значний животик, її зняли на хрестинах у дитини Дениса Берінчика. Однак і тоді пара не стала нічого коментувати.

відео дня

Тепер же Катерина, після того як Дьомін оприлюднив новину, у своєму блозі в Instagram показала кілька "вагітних" фото і бирку з пологового будинку, а також висловила слова подяки за привітання з поповненням у родині.

Марія - четверта дитина в родині Усиків. Боксер із дружиною також виховують доньку Єлизавету (2010 р.н.) та двох синів Кирила (2013 р.н.) і Михайла (2015 р.н.).

Катерина Усик
Олександр і Катерина Усик вчетверте стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/usyk_kate1505

Раніше відомий артист балету Олександр Стоянов підігрів чутки про розставання зі своєю дружиною - українською примою Катериною Кухар, які стали з'являтися наприкінці жовтня 2023 року.

Також українська співачка KOLA вперше показала фото з весілля в Празі. Анастасія Прудіус (справжнє ім'я артистки) зберігала шлюб у секреті, і розповіла про нього лише нещодавно.

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