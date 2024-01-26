Стоянов підігрів чутки про розлучення з Кухар: видала необережна фраза

Відомий танцівник балету Олександр Стоянов підігрів чутки про розлучення зі своєю не менш відомою дружиною - примою-балериною Катериною Кухар.

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Стоянов підігрів чутки про розлучення з Кухар / колаж Главред, фото Instagram

Відомий український балетний танцюрист Олександр Стоянов підігрів чутки про розлучення з народною артисткою України, балериною Катериною Кухар. Зокрема, він зізнався, що погляди обраниці не збігаються з його власними. Ба більше, артист в Instagram-stories не назвав балерину своєю дружиною.

Стоянов назвав дружину відстороненим терміном "мати моїх дітей". Очевидно, подружжя розійшлося на тему того, чи можна виконувати партії в балетах, які були написані композиторами з країни-агресора РФ на кшталт Петра Чайковського.

"У мене з матір'ю моїх дітей Катериною Кухар є велика і важка дискусія щодо того, чи можуть українські артисти виконувати "Лебедине озеро", - звернувся до фоловерів Стоянов.

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Чутки про розлучення пари з'явилися наприкінці 2023 року. Кухар опублікувала фото з новою зачіскою, натякнувши, що переживає зміни в особистому житті, а пізніше Стоянов показав фото із загадковою жінкою, яка обіймала його за шию. Щоправда, пізніше з'ясувалося, що це його сестра.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес розкрила секрет свого шлюбу з Беном Аффлеком, який триває вже понад рік. Це їхня друга спроба узаконити стосунки - двадцять років тому вони розлучилися за день до весілля.

Також стало відомо, що Зірка гри престолів, британська акторка Софі Тернер через 2 місяці після розлучення завела роман з аристократом - пару застукали за поцілунками в Парижі.

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