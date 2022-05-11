Україна тріумфально пройшла у фінал Євробачення 2022: відео і всі подробиці

Євробачення 2022 Україна / eurovision.tv

10 травня відбувся перший півфінал конкурсу Євробачення, на якому обирали десятку виконавців, які пройдуть у гранд-фінал.

Гурт Kalush Orchestra з піснею Стефанія впевнено пройшов у фінал конкурсу.

Крім України у фінал пройшли:

Швейцарія

Вірменія

Ісландія

Литва

Португалія

Норвегія

Греція

Молдова

Нідерланди

Другий півфінал конкурсу відбудеться вже 12 травня, а гранд-фінал - 14 травня.

Виступ України на Євробаченні 2022

Євробачення 2022

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 проходить в Турині.

На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а західні блогери знімають реакцію на пісню українців.

Трансляцію фіналу Євробачення можна дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Як пройшов перший півфінал Євробачення 2022 - відео

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