Україна тріумфально пройшла у фінал Євробачення 2022: відео і всі подробиці

Український гурт Kalush Orchestra вийшов у фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022.
10 травня відбувся перший півфінал конкурсу Євробачення, на якому обирали десятку виконавців, які пройдуть у гранд-фінал.
Гурт Kalush Orchestra з піснею Стефанія впевнено пройшов у фінал конкурсу.
Крім України у фінал пройшли:
Швейцарія
Вірменія
Ісландія
Литва
Португалія
Норвегія
Греція
Молдова
Нідерланди
Другий півфінал конкурсу відбудеться вже 12 травня, а гранд-фінал - 14 травня.
Виступ України на Євробаченні 2022
Євробачення 2022
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 проходить в Турині.
На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а західні блогери знімають реакцію на пісню українців.
Трансляцію фіналу Євробачення можна дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.
Як пройшов перший півфінал Євробачення 2022 - відео
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