Євробачення-2022 ще навіть не почалося: названо топ-5 переможців конкурсу

Євробачення / Eurovision

У Турині через кілька днів стартує пісенний конкурс Євробачення 2022. 10 і 12 травня пройдуть півфінали і 14 травня – фінал.

Зараз 40 музикантів з усього світу активно готуються до конкурсу і щодня проводять репетиції.

Фанати Євробачення вже обрали собі улюбленців Євробачення - 2022 і всім серцем вболівають за них.

На Eurovisionworld з'явилася відповідна таблиця з голосуванням. Результати можна побачити тільки після того, як користувач мережі проголосує за улюбленого артиста.

Konstrakta - In Corpore Sano (Сербія)

Конкурсну пісню 43-річна артистка Ана Джурі деякі інтерпретують як критику сербської системи охорони здоров'я і сатиру на недосяжні стандарти краси.

Kalush Orchestra - Stefania (Україна)

Наш хіп-хоп гурт гурт виконуватиме зворушливий сингл, присвячений матері соліста колективу Олега Псюка Стефанії. До речі, представники України виступатимуть у першому півфіналі.

Chanel - SloMo (Іспанія)

30-річна співачка підкорюватиме сцену Євробачення сексуальним треком. Цікаво, що її виступ поставив Кайл Ханагамі, який колись працював з Дженніфер Лопес, Брітні Спірс, Мерайєю Керрі та іншими артистами.

Mahmood і Blanco - "Brividi" (Італія)

Італію на Євробаченні представлятиме дует Mahmood і Blanco з піснею "Brividi". Відомо, що саме з цією композицією артисти перемогли на музичному фестивалі в Сан-Ремо, і вона стала справжнім хітом. За тиждень кліп "Brividi" зібрав понад 16 млн переглядів, а живий виступ – 9,8 млн. Крім того, трек увійшов в топ-10 найпопулярніших пісень на Spotify у всьому світі.

Євробачення 2022 - коли виступить Україна

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в Турині 10, 12 і 14 травня.

Україна виступить у першому півфіналі під шостим номером.

На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а Західні блогери знімають реакцію на пісню українців.

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