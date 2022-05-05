УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Шоу

Букмекери назвали переможця конкурсу Євробачення-2022

5 травня 2022, 20:18

Всього в конкурсі візьме участь 40 країн учасників.

Євробачення 2022
Євробачення 2022 / instagram.com/suspilne.eurovision

Український гурт Kalush Orchestra після другої репетиції в Турині на конкурсі Євробачення 2022 має ще більше шансів на перемогу згідно з прогнозами букмекерів.

Як свідчать дані з офіційного сайту пісенного конкурсу, зараз коефіцієнт ставок на українців, які виконають пісню Stefania, становить цілих 43%.

Тоді як найближчі конкуренти йдуть від них з колосальним відривом:

  • у італійців Mahmood & Blanco з піснею Brividi всього 13%,
  • наступна - Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer, у неї 11%.

Всього в конкурсі візьме участь 40 країн учасників.

false

Євробачення 2022 - коли виступить Україна

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в Турині 10, 12 і 14 травня.

Україна виступить у першому півфіналі під шостим номером.

На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а Західні блогери знімають реакцію на пісню українців.

Трансляцію Євробачення можна буде дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

Читайте також:

viber
Калуш Євробачення Євробачення-2022 Kalush Orchestra
Реклама
Популярне
Нова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травняНова фаза війни: астролог склала гороскоп для України на 9 травня Гороскоп на завтра 6 травня 2022: Близнюкам – недруги, Левам – старі борги, Водоліям - важлива зустрічГороскоп на завтра 6 травня 2022: Близнюкам – недруги, Левам – старі борги, Водоліям - важлива зустріч Катував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського катаКатував і розстрілював беззбройних зі зв'язаними руками: названо ім'я бучанського ката ЗСУ розбили штурмовий загін "вагнерівців": полонені розповіли багато цікавогоЗСУ розбили штурмовий загін "вагнерівців": полонені розповіли багато цікавого Окупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиціОкупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиці
Підтримайте Главред

Останні новини

21:18

Прикмети на 7 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

20:59

Кругова оборона Азовсталі: рашисти кинули на штурм авіацію, артилерію і піхотуВідео

20:31

Путін штампує таємні укази: у РФ вирахували рекордні втрати окупантівВідео

20:31

Лицар на боці України: сер Елтон Джон закликав світову громадськість допомогти жителям Маріуполя

20:18

Букмекери назвали переможця конкурсу Євробачення-2022Відео

Реклама
20:10

"Наташа, що ти пила?": Melovin накинувся на МогилевськуВідео

19:57

"Єврейське коріння" Гітлера: Путіну довелося вибачатися за маячню ЛавроваВідео

19:57

Штурм захлинувся, ЗСУ відбили атаку: окупанти отримали по зубах під ХарковомВідео

19:46

Окупанти РФ зруйнували будинок "бабусі з прапором СРСР": пенсіонерка кляне рашистівВідео

19:31

Проміняла Україну на труси: Наташа Корольова засвітилася на концерті в обіймах рашиста-Тарзана

19:18

Путін сильно вкоротив свій вік, коли напав на УкраїнуПогляд

19:10

Війна розпалюється: астролог попередив про небезпеку Україну найближчими днямиВідео

18:45

У ЗСУ є 4-5 тижнів: польський генерал назвав критичну межу у війні для УкраїниВідео

18:42

Свавілля в Енергодарі: орки масово віджимають авто і вішають таблички "Za мир"Відео

18:13

"Путін повинен за все заплатити": глава Єврокомісії зробила жорстку заявуВідео

18:01

Чому Росія програє війну в УкраїніПогляд

17:58

"Ворог закидає гарматним м'ясом": в Азові розповіли про важкі бої на АзовсталіВідео

17:42

Орки планують обстріляти Івано-Франківськ ракетами: мер закликав франківців покинути місто на 3 дні

17:33

"Окупантів не вибили": в Азові розповіли про потужні бої на АзовсталіВідео

17:30

Як зробити бюджетну теплицю своїми руками всього за 20 доларів

Реклама
17:19

Арестович анонсував великий контрнаступ ЗСУ і назвав терміниВідео

17:09

Розстріляли і переїхали танком: на Київщині окупанти жорстоко вбили двох чоловіків

17:06

"Дон" Кадиров зганьбився в Мережі: тікток-війська "звільнили" село, яке 8 років окупованеВідео

17:01

Війська України вибили окупантів Росії з території заводу Азовсталь у Маріуполі - АрестовичВідео

16:53

Прикмети на 6 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:45

Дорн розповів, коли знову планує відвідати Москву

16:32

Допомагав рятувати буйволів: під Харковом орки вбили 15-річного волонтераВідео

16:20

Валерій Харчишин розлучився з дружиною після 13 років шлюбу: "Я жив іншим життям в іншому місці"

16:06

На Харківщині підозру у держзраді оголошено шести колаборантам – Фільчаков

15:47

Мобілізація або новий шматок України – чим потішить Путін Росію на 9 травняПогляд

15:39

Смачніше ви ще не їли: неймовірно ніжні і соковиті "відбивні" у вафельних коржахВідео

15:36

За "донбаським сценарієм": у Кремля є чіткий план вторгнення в Молдову – контррозвідкаВідео

15:26

Ірина Білик розповіла про реакцію Філіпа Кіркорова на те, що їй ніде жити через рашистів

15:04

Привозять мертві тіла з України: у Бурятії спорткомплекс пропах амбре убитих окупантівВідео

14:49

"Її застрелили, я кричала, аж зірвала зв'язки": матір розповіла про вбивство орками доньки в ХерсоніВідео

14:42

Армія України перейшла в контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках - ЗалужнийВідео

14:32

З 11 травня на кожного чекає удача, зцілення, суперможливості - гороскоп для всіх знаків на рік

14:30

На Чернігівщині дорожники завершили зведення тимчасової переправи через р. Снов – ОП

13:54

"Хочу, щоб мама воскресла": 8-річний Міша з Маріуполя залишився без матері через російських окупантів

13:45

Україна може допомогти Угорщині та Словаччині в позбавленні від нафти з РФ і перекрити трубу ДружбаВідео

Реклама
13:36

Арешт Шарія в Іспанії: в ВР анонсували процес екстрадиції пропагандиста в УкраїнуВідео

13:15

"РФ не лишила шансу на компроміс": Арестович пояснив, від чого залежать терміни закінчення війниВідео

13:07

Нові санкції ЄС: як Росії робитимуть болячеПогляд

13:00

Гороскоп на завтра 6 травня 2022: Близнюкам – недруги, Левам – старі борги, Водоліям - важлива зустріч

12:52

"Україна задоволена гуманітаркою з Іспанії": Мережу підірвали меми про затримання ШаріяФотоВідео

12:35

У Маріуполь від Путіна приїхав новий "куратор" Донбасу: відкрили пам'ятник бабусі з червоним прапором

12:25

Гетто для українців: з’явилися унікальні кадри фільтраційних таборів орків на ДонбасіВідео

12:03

Україна почала отримувати ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT

12:00

Гороскоп на сьогодні, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни

11:52

На Житомирщині мародери розграбували літак ЗСУ, що впав, і вкрали зброю загиблого пілотаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти