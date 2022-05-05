Букмекери назвали переможця конкурсу Євробачення-2022

Євробачення 2022 / instagram.com/suspilne.eurovision

Український гурт Kalush Orchestra після другої репетиції в Турині на конкурсі Євробачення 2022 має ще більше шансів на перемогу згідно з прогнозами букмекерів.

Як свідчать дані з офіційного сайту пісенного конкурсу, зараз коефіцієнт ставок на українців, які виконають пісню Stefania, становить цілих 43%.

Тоді як найближчі конкуренти йдуть від них з колосальним відривом:

у італійців Mahmood & Blanco з піснею Brividi всього 13%,

наступна - Cornelia Jakobs з піснею Hold Me Closer, у неї 11%.

Всього в конкурсі візьме участь 40 країн учасників.

Євробачення 2022 - коли виступить Україна

Міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2022 відбудеться в Турині 10, 12 і 14 травня.

Україна виступить у першому півфіналі під шостим номером.

На думку букмекерів, у пісні Stefania є всі шанси на перемогу в цьому році. У мережі Kalush Orchestra активно підтримують, а Західні блогери знімають реакцію на пісню українців.

Трансляцію Євробачення можна буде дивитися на громадському телеканалі UA:КУЛЬТУРА о 22:00 та на діджитал-платформах Суспільного Мовлення.

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