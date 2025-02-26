Вілл Сміт пристрасно притулився до латиноамериканської співачки

Актор має чудовий вигляд із молодою і гарячою латиноамериканкою.

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Вілл Сміт запалив на концерті з латиноамериканською співачкою / Колаж Главред, фото скріншот відео

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Кого обіймає Вілл Сміт

Чи поцілував він гарячу співачку

Популярний голлівудський актор Вілл Сміт, який продовжує жити окремо від дружини Джади Пінкетт Сміт, ледь не злився в поцілунку зі співачкою Індією Мартінес під час спекотного виступу на церемонії вручення нагород Premio Lo Nuestro в Маямі.

Як пише Page Six, пара співала дуетом свою пісню "First Love", коли Мартінес обвила рукою шию Вілла і притягнула його до свого обличчя, згідно з відео, опублікованим нею в Instagram минулими вихідними.

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Лише за кілька хвилин до цього вони пильно подивилися одне одному в очі, виконуючи серенади. Потім Вілл, здавалося, жартома нахилився для поцілунку, змусивши 39-річну Мартінес ухилитися від його залицянь.

"Я хочу цю першу пристрасть / Я хочу їхні перші обійми / Я хочу їхні сильні сльози / Я хочу це ПЕРШЕ КОХАННЯ", - підписала вона кліп, процитувавши слова з пісні.

Потім вона додала іспанською: "otra perspectiva, misma pasión!!!", що перекладається як "інша перспектива, та сама пристрасть!!!" англійською.

Під час церемонії вручення нагород Premio Lo Nuestro, що відбулася 20 лютого, фанати висловили своє схвалення сексуальній напрузі між Мартінесом та актором "Поганих хлопців назавжди". Вистава розпочалася на тлі нещодавнього одкровення про те, що Вілл і Джада живуть окремо, незважаючи на те, що вони одружені.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що голлівудський актор і продюсер Вілл Сміт рішуче спростував твердження про те, що одного разу його зловили на сексі з актором серіалу "Принц з Беверлі-Гіллз" Дуейном Мартіном, назвавши звинувачення "однозначно помилковим".

Скандал розгорівся просто під час 94-ої церемонії вручення нагород премії Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у ніч із 27 на 28 березня 2022 року. На сцені ведучий, актор і комік Кріс Рок невдало пожартував над зачіскою Джади Пінкетт-Сміт, дружини актора Вілла Сміта.

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Хто такий Вілл Сміт? Вілл Сміт - американський актор, режисер і музикант. Лауреат премій "Оскар", BAFTA, Гільдії кіноакторів США, "Золотий глобус" і двох "Греммі". Один із найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду.

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