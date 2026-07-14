"Аура Моніки": молодша дочка Беллуччі вразила першою появою на подіумі

Леоні Кассель зробила важливий крок у своїй кар’єрі моделі, взявши участь у показі Dolce & Gabbana.

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Моніка Белуччі та Леоні Кассель / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

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Леоні Кассель дебютувала на подіумі

Як виглядає молодша дочка Моніки Беллуччі

Молодша дочка колишнього подружжя Моніки Белуччі та Венсана Касселя вперше спробувала свої сили на подіумі. 16-річна Леоні взяла участь у грандіозному показі нової колекції Dolce & Gabbana Alta Moda. Відео першого дефіле дівчини опублікував Vogue Italia.

Для свого дебютного виходу на подіум юна модель приміряла ефектне яскраве вбрання з квітковим принтом, створене в культовій фірмовій естетиці італійського бренду. Головним акцентом її образу став чокер з підвіскою у вигляді великого хреста. Дівчина тримала в руках пишний букет квітів, який перегукувався з рослинами, вплетеними в її зачіску.

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Як виглядає дочка Белуччі / скріншот із відео

Шанувальники відзначили, що дочка знаменитої актриси успадкувала її неповторну ауру та красу. Коментатори підкреслили, що природна зовнішність дочки Беллуччі, зокрема характерний ніс, відрізняє її від витонченої старшої сестри. Дівчина впевнено трималася на подіумі й несла свій образ із королівською гідністю.

"У неї є аура Моніки Беллуччі"

"Яка краса!"

"Буде приємно побачити її на подіумі разом зі своєю сестрою"

Варто зазначити, що це не перша поява Леоні у модній індустрії. Раніше молодша дочка зіркових батьків уже дебютувала як фотомодель, прикрасивши сторінки французького глянцевого журналу Madame Figaro. Тепер Кассель-молодша вийшла на новий рівень, вперше спробувавши себе в ролі подіумної моделі.

Леоні Кассель - Dolce & Gabbana / скрін з відео

Леоні народилася у 2010 році. Вона є молодшою дочкою знаменитої італійської актриси Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя, які перебували в офіційному шлюбі з 1999 по 2013 рік.

Примітно, що старша дочка колишнього подружжя, Дева Кассель, вже кілька років успішно працює в індустрії високої моди та співпрацює з провідними світовими брендами. Схоже, тепер зіркові сестри підкорюватимуть світові подіуми разом.

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Про особу: Моніка Белуччі Моніка Белуччі - італійська акторка та модель. За даними Вікіпедії, популярність у кіно їй принесли фільми "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" та "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм", "007: Спектр", "По Чумацькому Шляху", "Астерікс і Обелікс: Місія "Клеопатра"". Моніка Беллуччі - зірка таких неоднозначних (через численні сцени насильства) фільмів, як "Доберман" і "Незворотність". Беллуччі була одружена з французьким актором Венсаном Касселем. Старша з дочок від цього шлюбу, Дева Кассель, - відома фотомодель.

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