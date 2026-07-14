"Люблю Москву і Росію": Гюррем з "Величного століття" оскандалилася зізнанням

Ви дізнаєтеся:
- Мер'єм Узерлі завітала до російського блогера
- Що актриса з "Величного століття" сказала про РФ
Актриса Мер'єм Узерлі, яка здобула величезну популярність завдяки ролі Хюррем Султан у серіалі "Величне століття. Роксолана", оскандалилася своїм зізнанням у любові до Росії. Артистка, яка раніше воліла мовчати про війну, зробила цинічні заяви під час інтерв’ю російському фешн-блогерові.
З перших хвилин розмови актриса почала всіляко догоджати аудиторії з РФ. Вона привіталася російською мовою та прийняла від ведучого подарунок.
"Москва така прекрасна, я її обожнюю", - заявила Узерлі.
Пізніше зірка спробувала прочитати напис на упаковці російських цукерок. Спроба виявилася невдалою - Мер’єм не змогла розібрати текст навіть із підказками блогера. Виправдовуючись, актриса згадала, що вивчала російську мову ще в школі, тому візуально пам’ятає алфавіт, але зміст написаного їй вислизає.
"Я вже майже все забула. Мені дуже шкода, бо я люблю російську мову, Москву і Росію. Я можу читати російською, але, на жаль, нічого не розумію", - сипала компліментами артистка.
Мер’єм Узерлі про війну в Україні
Мер’єм Узерлі наполегливо ігнорувала запитання про війну і навіть видаляла подібні коментарі під своїми публікаціями в соцмережах. При цьому актриса ніколи не гребувала заробляти на російських шанувальниках і співпрацювати з РФ. Так, у березні 2022 року, у самий розпал повномасштабного вторгнення, Узерлі цинічно знялася для обкладинки російського журналу HELLO!, а також неодноразово з’являлася на світських заходах у вбраннях від дизайнерів із країни-агресора.
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Про персону: Мер'єм Узерлі
Мер'єм Узерлі - турецько-німецька актриса театру та кіно, фотомодель. Світову популярність здобула після ролі Хюррем-султан у культовому телесеріалі "Чудове століття". "Чудове століття" транслювалося в 70 країнах світу, і протягом чотирьох років ефіру мало дуже високі рейтинги. Воно принесло актрисі світову популярність, визнання та безліч престижних нагород.
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