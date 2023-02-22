"Вдалося забрати батьків з пекла": Тарабарова показала матір, яку вивезла з Херсона

Світлана Тарабарова показала як проводить вечори з дітьми і мамою. У грудні 2022 року співачці вдалося забрати батьків з Херсона

Світлана Тарабарова показала матір, яку евакуювала з Херсона / Колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Відома українська попспівачка Світлана Тарабарова розповіла в Instagram-stories про те, як наприкінці грудня 2022 року змогла вивезти з Херсона (який донині регулярно піддається обстрілу російським окупантам) батьків.

Співачка каже, що її батьки до останнього не хотіли залишати рідний дім. Кожен день вони піддавали своє життя небезпеці. А співачка сильно переживала з цього приводу.

Благо, їй вдалося евакуювати батьків. Всім своїм фоловерам співачка показала, як тепер проходять її дні в сімейному колі ‒ з чоловіком, дітьми та батьками. На опублікованому співачці відеоролику можна побачити зворушливий момент - мама Тарабарової читає казки маленьким дітям співачки (Вані і Маші).

відео дня

"Щодня дякую небу, що нам вдалося забрати батьків з того пекла. Мама", - підсумувала Тарабарова.

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