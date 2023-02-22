"Вдалося забрати батьків з пекла": Тарабарова показала матір, яку вивезла з Херсона

Відома українська попспівачка Світлана Тарабарова розповіла в Instagram-stories про те, як наприкінці грудня 2022 року змогла вивезти з Херсона (який донині регулярно піддається обстрілу російським окупантам) батьків.
Співачка каже, що її батьки до останнього не хотіли залишати рідний дім. Кожен день вони піддавали своє життя небезпеці. А співачка сильно переживала з цього приводу.
Благо, їй вдалося евакуювати батьків. Всім своїм фоловерам співачка показала, як тепер проходять її дні в сімейному колі ‒ з чоловіком, дітьми та батьками. На опублікованому співачці відеоролику можна побачити зворушливий момент - мама Тарабарової читає казки маленьким дітям співачки (Вані і Маші).
"Щодня дякую небу, що нам вдалося забрати батьків з того пекла. Мама", - підсумувала Тарабарова.
Раніше український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото старшої дочки Зої. Незважаючи на те, що дівчина - прийомна дитина артиста, у них склалися близькі, довірчі відносини.
Також 20-річний співак, переможець проектів Голос країни і Голос. Діти Роман Сасанчин заявив, що повінчався зі своєю дружиною Іванною. Рік тому у пари народилася дочка Елізабет.
Інші новини по темі:
- Тарабарова розплакалася і розповіла, що продаватиме свій будинок
- "Життя триває": Світлана Тарабарова вагітна втретє
- "Знаю, кого чекаємо і це до сліз": Тарабарова поділилася новиною про вагітність