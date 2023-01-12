Олександр Пономарьов показав рідкісне фото дорослої прийомної доньки

Пономарьов виховував дитину Олени Мозгової, як власну.

Олександр Пономарьов привітав Зою Мозгову з Днем народження / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Український співак, Народний артист України Олександр Пономарьов сьогодні відзначає особливе свято - День народження доньки Зої. Сьогодні дівчині виповнилося 28 років.

Зоя - прийомна дочка Пономарьова. Вона є рідною дитиною української продюсерки Олени Мозгової, з якою артист перебував у стосунках. Незважаючи на відсутність кровного зв'язку, між падчеркою та вітчимом зав'язалися теплі стосунки - Олександр виховував дівчинку, як свою дитину, якою її і вважає.

Тому День народження Зої для нього так важливий. Дочці він присвятив зворушливий пост в Instagram.

Співак показав спільне фото, на якому він з Зоєю в сонцезахисних окулярах лежить на зеленій галявині. "В моєї Зої День народження сьогодні! Вітаю тебе, доню! Многая і Благая Літ !❤️" - підписав знімок Пономарьов.

Зоя Мозгова - прийомна донька Олександра Пономарьова. Олена Мозгова народила її від попередніх відносин - з батьком дівчини вона не перебувала в законному шлюбі, і розійшлася до народження дочки. Ім'я справжнього батька Зої продюсерка тримає в секреті.

Олександр Пономарьов з падцеркою Зоєю / instagram.com/ponomaryovoleksandr

Раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і дочку.

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