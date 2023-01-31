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Світлана Тарабарова розкрила стать майбутньої дитини на зворушливому домашньому відео

31 січня 2023, 14:14
Тарабарова вже виховує двох дітей. Дуже скоро до них приєднається новий малюк, чому артистка дуже щаслива.
Світлана Тарабарова
Світлана Тарабарова назвала стать третьої дитини / instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова на початку листопада повідомила про те, що стане багатодітною матір'ю - тест показав дві смужки, а значить в її родині стане на одну маленьку людину більше.

Артистка вже знаходиться на великому терміні, і знає, хто у неї народиться. Для того, щоб повідомити радісну новину чоловікові та дітям, Тарабарова влаштувала гендер-паті: замовила величезну коробку, всередині якої ховалися повітряні кулі. Залежно від статі майбутньої дитини вони пофарбовані в блакитну або рожеву гаму.

На своїй сторінці в Instagram Світлана показала відео, на якому вона з чоловіком відкривають заповітну коробочку. Для сім'ї артистки це був особливий момент, адже раніше на УЗД доктор натякнув на те, що у неї можливо буде двійня.

Кулі в коробці виявилися рожевого кольору - дуже скоро Тарабарова народить доньку.

Це буде третя дитина в її шлюбі з концертним директором Олексієм Бондарем, і друга донечка. Вперше Світлана стала мамою в 2018 році - тоді вона народила сина Івана, а два роки по тому на світ з'явилася донька Марія. Ім'я третього малятка співачка поки тримає в секреті.

Раніше український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото старшої дочки Зої. Незважаючи на те, що дівчина - прийомна дитина артиста, у них склалися близькі, довірчі відносини.

Також 20-річний співак, переможець проєктів Голос країни і Голос. Діти Роман Сасанчин заявив, що повінчався зі своєю дружиною Іванною. Рік тому у пари народилася донька Елізабет.

Інші новини:

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