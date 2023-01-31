Світлана Тарабарова розкрила стать майбутньої дитини на зворушливому домашньому відео

Тарабарова вже виховує двох дітей. Дуже скоро до них приєднається новий малюк, чому артистка дуже щаслива.

Світлана Тарабарова назвала стать третьої дитини / instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова на початку листопада повідомила про те, що стане багатодітною матір'ю - тест показав дві смужки, а значить в її родині стане на одну маленьку людину більше.

Артистка вже знаходиться на великому терміні, і знає, хто у неї народиться. Для того, щоб повідомити радісну новину чоловікові та дітям, Тарабарова влаштувала гендер-паті: замовила величезну коробку, всередині якої ховалися повітряні кулі. Залежно від статі майбутньої дитини вони пофарбовані в блакитну або рожеву гаму.

На своїй сторінці в Instagram Світлана показала відео, на якому вона з чоловіком відкривають заповітну коробочку. Для сім'ї артистки це був особливий момент, адже раніше на УЗД доктор натякнув на те, що у неї можливо буде двійня.

Кулі в коробці виявилися рожевого кольору - дуже скоро Тарабарова народить доньку.

Це буде третя дитина в її шлюбі з концертним директором Олексієм Бондарем, і друга донечка. Вперше Світлана стала мамою в 2018 році - тоді вона народила сина Івана, а два роки по тому на світ з'явилася донька Марія. Ім'я третього малятка співачка поки тримає в секреті.

Раніше український співак Олександр Пономарьов поділився рідкісним фото старшої дочки Зої. Незважаючи на те, що дівчина - прийомна дитина артиста, у них склалися близькі, довірчі відносини.

Також 20-річний співак, переможець проєктів Голос країни і Голос. Діти Роман Сасанчин заявив, що повінчався зі своєю дружиною Іванною. Рік тому у пари народилася донька Елізабет.

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