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20-річний Роман Сасанчин повінчався з дружиною через рік після народження первістка

12 січня 2023, 14:47
Навесні Сасанчини були на межі розлучення, але зуміли знайти в собі сили і зберегли сім'ю.
Роман Сасанчин, Іванна Сасанчина
Роман Сасанчин повінчався з дружиною Іванною / instagram.com/sasanchyn_family

Український співак, переможець проєктів Голос країни і Голос.Діти Роман Сасанчин у свої 20 років досяг того, до чого багато хто прагне все життя - у нього є успішна кар'єра, при цьому він займається улюбленою справою, слава, красуня-дружина і крихітка-донька.

Однак щастя артиста не було б абсолютним без однієї маленької, але вкрай важливої для нього деталі: Роман з дружиною Іванною жили спершу в цивільному шлюбі, потім - в державному. Після появи доньки вони стали замислюватися над тим, щоб засвідчити свій шлюб перед Богом.

Остаточне рішення до них прийшло після того, як молода сім'я навесні пережила кризу, і навіть перебувала на межі розлучення. Після примирення Сасанчин і його дружина почали готуватися до вінчання.

Церемонія пройшла в храмі у Великій Березовиці. Подружжя постало перед Господом в костюмах з українськими національними елементами: Роман у вишиванці, Іванна в білій сукні з вишивкою і квітчастій хустці на плечах.

"Безмежно радий, що нехай через багато складнощів, які ми вже пройшли в спільному нашому житті, ми наважилась та запросили Ісуса в нашу сім’ю, і тепер живемо під його міцним захистом та благословенням❤️ Дякую тобі, Боже, за таку чудову дружину та донечку", - прокоментував вінчання Роман Сасанчин на своїй сторінці в Instagram.

Також своє слово сказала Іванна: "Цей день настав! Ми обвінчалися. Емоції дуже круті, всередені одразу відчулась легкість. Насправді ми дуже довго думали, бо в державному шлюбі розлучитись можна в любий день, а розлучитись церковно вже неможливо, хіба хтось не дай Бог помре. Обдумавши все добре, ми наважились на цей крок! І це є правильне рішення. Ми впустили Ісуса в наші серця❤️".

Роман та Іванна познайомилися в 2020 році, і дуже скоро стали жити разом. Розписалися вони на початку грудня, коли дівчина була вже на останньому місяці вагітності. 30 грудня 2021 року в родині Сасанчиних з'явилася донька Елізабет.

Раніше бойфренд Наді Дорофєєвої, блогер і ресторатор Міша Кацурін, натякнув на вагітність співачки. Від попереднього шлюбу чоловік вже має двох дітей - сина і доньку.

Також американську акторку Анджеліну Джолі запідозрили в романі з молодшим її на 21 рік ірландським актором Полом Мескалом. Артистів застукали під час побачення в театральній кав'ярні.

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