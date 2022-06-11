"У цих очей, зморшок і сивини немає бажання ховатися": Брежнєва показала, як її змінила війна

Віра Брежнєва / Колаж Фото УНІАН та Instagram

Відомий українська попспівачка Віра Брежнєва, раніше організувала окремий хаб з гуманітарною допомогою для українських біженців в столиці Польщі, вперше з початку широкомасштабного російського вторгнення зустрілася з мамою і сестрами з сімейства Галушко. Саме такий пост співачка виклала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Як каже Брежнєва, приводом зібратися став 70-річний ювілей матері. Співачка уточнила, що в настільки повному сімейному складі вони збиралися ще в 2017 році.

"Останній раз ми збиралися в такому складі рівно 5 років тому. З цього ж приводу. День Народження нашої матусі. Головна цінність була, є і буде - наша сім'я. А найкращий подарунок для мами, особливо зараз - побачити своїх 4 дочок нехай навіть всього на добу", - пише співачка.

До того, вона в розділі "Сторіс" вона опублікувала свої фото і розповіла про свої нові відчуття.

"За 105 днів відвикла від себе. Війна змінила ставлення до всього. Відображення в дзеркалі не хвилювало. Але раптом на фото побачила себе зі сторін. Ми вже ніколи не будемо такими, як раніше. І я вже розумію, що стаю іншою. Новий. Тепер у цих очей, зморшок, сивини немає бажання ховатися за фільтрами, бажання сподобатися. Але є бажання жити", - каже вона.

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Нагадаємо, раніше колишня піар-менеджер Віри Брежнєвої Анастасія Драпеко заявив, що співачка більше ніколи не повернеться в Росію.

Брежнєва покинула Росію на самому початку масштабного вторгнення військ російського диктатора Путіна в Україну. Співачка була в Італії, а в травні місяці приїхала до Польщі, допомагаючи біженцям з України.

До того співачка розповіла, що її чоловікові, композитору Костантіну Меладзе і з дочкою на початку війни під час обстрілів Києва довелося перебувати в бомбосховищі.

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