"Вона сюди не повернеться": Віра Брежнєва назавжди покинула Росію

Віра Брежнєва покинула Росію на самому початку масштабного вторгнення в Україну.
Українська співачка Віра Брежнєва більше не приїде в Росію. Як заявила PR-менеджер Брежнєвої, вона більше не працює з артисткою.
"Віри Брежнєвої більше немає, вона сюди (в Росію - ред) не повернеться", - сказала менеджер Анастасія Драпеко, передає мк.ru.
Віра Брежнєва покинула Росію на самому початку масштабного вторгнення військ російського диктатора Путіна в Україну.
Співачка була в Італії, а в травні місяці приїхала до Польщі, допомагаючи біженцям з України.
Артистка опублікувала у себе в Instagram сторіс, де вона розвантажує фуру в Любліні. Знаменитість була одягнена в яскравий спецжилет і спортивні штани. Співачка написала, що в центрі гуманітарної допомоги не вистачає волонтерів, особливо чоловіків, тому жінки виконують всю роботу самі.
Віра Брежнєва засудила дії РФ
Нагадаємо, 40-річна українська співачка Віра Брежнєва після початку повномасштабної війни Росії проти України засудила дії російської влади і поїхала за кордон допомагати біженцям.
Пізніше Брежнєва спростувала домисли, розповівши, що поїхала з Італії, де у її чоловіка Костянтина Меладзе свій будинок.
Раніше Брежнєва розповідала, що її чоловікові і дочці на початку війни під час обстрілів Києва довелося перебувати в притулку.
Читайте також:
- "Всі молитви про Україну": Брежнєва розповіла, як переживає те, що відбувається на батьківщині
- Віра Брежнєва разом з донькою рятують біженців з України
- " Просто не можемо": Брежнєва і Меладзе відмовилися виступати перед росіянами в Туреччині