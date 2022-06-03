"Вона сюди не повернеться": Віра Брежнєва назавжди покинула Росію

Віра Брежнєва / instagram ververa

Українська співачка Віра Брежнєва більше не приїде в Росію. Як заявила PR-менеджер Брежнєвої, вона більше не працює з артисткою.

"Віри Брежнєвої більше немає, вона сюди (в Росію - ред) не повернеться", - сказала менеджер Анастасія Драпеко, передає мк.ru.

Віра Брежнєва покинула Росію на самому початку масштабного вторгнення військ російського диктатора Путіна в Україну.

Співачка була в Італії, а в травні місяці приїхала до Польщі, допомагаючи біженцям з України.

Артистка опублікувала у себе в Instagram сторіс, де вона розвантажує фуру в Любліні. Знаменитість була одягнена в яскравий спецжилет і спортивні штани. Співачка написала, що в центрі гуманітарної допомоги не вистачає волонтерів, особливо чоловіків, тому жінки виконують всю роботу самі.

Віра Брежнєва засудила дії РФ

Нагадаємо, 40-річна українська співачка Віра Брежнєва після початку повномасштабної війни Росії проти України засудила дії російської влади і поїхала за кордон допомагати біженцям.

Пізніше Брежнєва спростувала домисли, розповівши, що поїхала з Італії, де у її чоловіка Костянтина Меладзе свій будинок.

Раніше Брежнєва розповідала, що її чоловікові і дочці на початку війни під час обстрілів Києва довелося перебувати в притулку.

Читайте також: