Віра Брежнєва вперше за три місяці війни відвідала світський захід / instagram.com/ververa

Українська співачка, а нині - волонтерка Віра Брежнєва розповіла, що відвідала перший світський захід з початку повномасштабної війни в Україні.

Зараз артистка займається завантаженням і фасуванням гуманітарної допомоги для українських біженців та співвітчизників, які постраждали від військової агресії рф.

Брежнєва змінила концерти і тусовки на робу, і, схоже, цілком цьому задоволена. Втім, вона як і раніше готова виконувати обов'язки, які накладає на співачку її популярність.

Брежнєва розповіла, що її, як офіційну представницю однієї з благодійних організацій, запросили вручати нагороди компаніям, які підтримують Україну та українців.

"Сьогодні у мене був інший вид роботи. Більш звичний, але такий же продуктивний. Сьогодні я відвідала перший за три місяці захід. Було дуже хвилююче. Я, як амбасадор Help Ukraine Center, вручала нагороди польським компаніям, які дуже сильно допомагають Україні в цей складний час з самого першого дня", - розповіла Брежнєва.

Співачка зазначила, що на захід пішла після повноцінного робочого дня на складі. Наряд вона вибрала незвично скромний - сірі штани з високою талією, в які заправлена сіро-блакитна сорочка, прикрашена двома жовто-синіми стрічками. Також Брежнєва зробила легку укладку та макіяж.

Віра Брежнєва вперше за три місяці війни відвідала світський захід / instagram.com/ververa

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