Важкохвора Тишкевич розповіла, як проходить її лікування

Відома акторка Катерина Тишкевич розповіла, як і де лікується від важкої хвороби та що кажуть їй досвідчені медики.

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Актриса Тишкевич розповіла, як проходить лікування її важкої хвороби / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська акторка Катерина Тишкевич розповіла фоловерам, як проходить її лікування від рідкісної та важкої хвороби. На своїй сторінці в Instagram 29-річна артистка поділилася, що почала консультуватися з фахівцями з Центру головного болю (штат Техас, США), які помітили у неї проблеми з міжхребцевими дисками.

Медики порадили Тишкевич носити на шиї спеціальний бандаж, а також виконувати певні фізичні вправи і суворо дотримуватися їхніх рекомендацій.

"Я зараз співпрацюю онлайн із Техаським центром головного болю. Носити бандаж рекомендував Техаський центр головного болю. Виходячи з висновку моєї МРТ шиї, вони бачать там проблему в диску. Тому я зараз виконую спеціальні вправи і дотримуюся деяких рекомендацій", - розповіла актриса.

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До слова, про серйозну хворобу Катерини Тишкевич стало відомо 2022 року. Актриса тоді ділилася, що страждає від постійного головного болю. Також знаменитість розповідала, що українські лікарі не можуть визначити причину, через яку він почався. Катерині доводиться приймати токсичні ліки, щоб угамувати біль.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірка серіалу "Постукай у мої двері" Ханде Ерчел виходить заміж. Її обранцем став турецький мільярдер, з яким акторка зустрічалася протягом останнього року.

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