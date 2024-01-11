Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел виходить заміж - ЗМІ

"Еда Йилдиз" нарешті знайшла своє кохання, хоч далеко не всі схвалюють її вибір.

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Ханде Ерчел і Хакан Сабанджі побралися / колаж: Главред, фото: instagram.com/handemiyy

Зірка турецьких серіалів Ханде Ерчел навесні 2023 року підтвердила романтичні стосунки з турецьким бізнесменом і плейбоєм Хаканом Сабанджі. Нещодавно пара разом літала на Балі, після чого в турецькі ЗМІ просочилася чутка про те, що тепер закохані заручені.

Ймовірно, весілля відбудеться вже цього літа, проте пара коментувати, підтверджувати або заперечувати, майбутню церемонію відмовляється. Все, чого пресі вдалося домогтися від них, це фраза: "Кожен пише і складає, що хоче, аби залишатися в тренді".

Варто відзначити, що багато хто був проти союзу Ерчел і Сабанджі. Хакан - спадкоємець однієї з найбагатших і впливових сімей Туреччини, і заслужив собі славу невиправного ловеласа. Через це близьке оточення і шанувальники Ханде спершу вкрай недовірливо поставилися до міцності їх відносин. Проте закохані разом вже майже рік.

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Крім того ходять чутки, що і сім'я Сабанджі не в захваті від невістки, яку привів в дім Хакан. Їх основна претензія - публічність і висока зайнятість акторки. Її спосіб життя не завжди збігається з традиційним образом сімейної жінки.

Раніше колишній чоловік співачки-зрадниці Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу, підтвердив розлучення зі своєю другою дружиною, українською візажисткою Лілією Реус, і заступився за нову дівчину.

Також українська співачка Надя Дорофєєва оцінила чутки про свою вагітність від другого чоловіка, ресторатора і музиканта Міші Кацуріна. Пара одружилася влітку 2023 року.

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