"Тривожний" бізнес: Раміну Есхакзай оштрафували під час повітряної тривоги

Раміна розповіла, що була неуважною під час паркування, так як поспішала до сховища.

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Раміна Есхакзай обурилася роботою евакуаторів під час повітряної тривоги / колаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

У ніч на 1 червня Київ пережив ще одну ракетну атаку, в результаті якої загинуло троє людей. Осколки снарядів країни-окупанта вбили громадян, які не змогли потрапити в притулок через те, що він виявився закритим. Недбалість тих, хто завідував укриттям викликала величезний резонанс.

Під час повітряної тривоги, яку оголосили в столиці після нічного обстрілу, рівень нервозності жителів Києва явно піднявся до критичної точки. Наприклад, поспішаючи в укриття, ведуча і блогерка Раміна Есхакзай порушила правила дорожнього руху.

Її автомобіль евакуювали, незважаючи на те, що вона встигла підійти до навантажувача до того, як транспорт відвезли. Есхакзай заплатила штраф і отримала машину назад, проте її обурення не вщухло.

На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що її оштрафували на 680 грн за паркування автомобіля занадто близько до пішохідної зони. Саме порушення Раміна не заперечує, хоча поруч стояли автомобілі, які евакуаторів не зацікавили.

Раміна Есхакзай обурилася роботою евакуаторів під час повітряної тривоги / колаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Більше блогерку здивував час, в який було зафіксовано порушення: час повітряної тривоги дорівнює часу евакуації. Ймовірна ракетна атака і бажання убезпечити себе якомога швидше на її погляд виявилося важливіше правильної парковки. Есхакзай робота евакуаторів здалася більше добре злагодженим бізнесом з викачування грошей, ніж турботою про безпеку міста.

"Оскільки я за чесніть, додаю фото свого порушення. Так, я побачила знак платної парковки, але припаркувалася дуже близько до пішоходної зони. Не помітила, тепер буду більш уважною. За це сплатила штраф, взагалі без питань.Час повітряної тривоги, час евакуації. Все зафіксовано. Ми йшли до укриття, але хотіли покласти речі в машину, але машину забрали. Порушувати правила - це погано. За порушення кожен має сплачувати штраф, але забирати авто під час повітряної тривоги - це теж порушення", - переконана вона.

У коментарях з Раміною погоджуються, мовляв між тим, щоб знайти укриття, і ідеальною парковкою багато хто обере перше. Інші заперечують: закон однаковий для всіх і за будь-яких обставин - кожен хоче порядку в країні, але при власних порушеннях вимагає поблажки.

Раміна Есхакзай обурилася роботою евакуаторів під час повітряної тривоги / колаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

Ракетний удар по Києву 1 червня

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетний удар по Києву. Близько третьої ночі в столиці оголосили повітряну тривогу і майже відразу почали звучати вибухи.

За останніми даними КДВА, у Деснянському районі 3 загиблих, з них 1 дитина (2012 р.н.) та 10 осіб травмовані, з них 1 дитина.

У Дніпровському районі 2 людини травмовані.

Всього: 3 загиблих, з них 1 дитина і 10 осіб травмовані, в тому числі 1 дитина.

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти застосували ракети малої дальності "Іскандер" проти цивільної та критичної інфраструктури Київської області.

За попередньою інформацією, 10 з 10 ракет знищені ВПС України.

Імовірність ракетних і авіаційних ударів по Україні залишається дуже високою, додали в Генштабі.

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