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Наталка Карпа опублікувала весільні фото та згадала про важке поранення чоловіка

Віталій Кірсанов
27 серпня 2026, 12:58
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Цього року виповнюється 10 років з того часу, як Наталка Карпа та Євген Терехов офіційно стали чоловіком і дружиною.
Наталка Карпа опублікувала весільні фото
Наталка Карпа опублікувала весільні фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalkakarpa

Коротко:

  • 27 серпня 2014 року Євген Терехов отримав серйозне поранення на фронті
  • 27 серпня 2016 року Наталка Карпа та Євген Терехов офіційно одружилися

Українська співачка Наталка Карпа поділилася архівними кадрами зі свого весілля та розповіла в Instagram про непросту історію дати, яка стала для неї та її чоловіка Євгена Терехова водночас болючою й щасливою.

27 серпня подружжя відзначає річницю шлюбу. Цього року виповнюється 10 років з того моменту, як вони офіційно стали чоловіком і дружиною. Однак саме з цією датою у сім’ї пов’язані важкі спогади про війну.

відео дня

27 серпня 2014 року Євген Терехов отримав серйозне поранення на фронті. Лікарі витягли з його тіла 83 осколки, ще 27 залишилися. Тому довгі роки ця дата асоціювалася у подружжя насамперед із пережитим болем.

"27 серпня виповнюється рівно 10 років, як ми офіційно стали чоловіком і дружиною. І ця дата для нас особлива не випадково. Саме 27 серпня колись стало для нього непростим днем - днем, коли він був важко поранений. І, ймовірно, ми могли б назавжди залишити цю дату в пам’яті такою, якою вона була. Але ми вирішили вчинити інакше", - розповіла Карпа.

За словами співачки, подружжя вирішило змінити емоційне значення цієї дати й наповнити її новими спогадами. Вони обрали 27 серпня для офіційної реєстрації шлюбу, щоб із часом цей день асоціювався не лише з пережитим випробуванням, а й із коханням, родиною та спільним життям.

"Саме 27 серпня ми створили нашу сім’ю, стали чоловіком і дружиною, щоб відтепер ця дата асоціювалася не лише з тим, що колись боліло, а щоб вона була про нас, про сім’ю, про життя, яке ми обрали разом. Минуло 10 років. І сьогодні я відчуваю, наскільки правильним було наше рішення - подарувати цій даті нову історію", - поділилася артистка.

Наталка Карпа та Євген Терехов офіційно одружилися 27 серпня 2016 року. Подружжя виховує шестирічну доньку Злату.

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Про особу: Наталка Карпа

Наталія Карпа – українська співачка, ведуча та заслужена артистка України. Співзасновниця продюсерського центру Karparation. З 2016 року перебуває у шлюбі з Героєм АТО Євгеном Тереховим.

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