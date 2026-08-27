Наталка Карпа опублікувала весільні фото та згадала про важке поранення чоловіка

Цього року виповнюється 10 років з того часу, як Наталка Карпа та Євген Терехов офіційно стали чоловіком і дружиною.

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Наталка Карпа опублікувала весільні фото / колаж: Главред, фото: instagram.com/natalkakarpa

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27 серпня 2014 року Євген Терехов отримав серйозне поранення на фронті

27 серпня 2016 року Наталка Карпа та Євген Терехов офіційно одружилися

Українська співачка Наталка Карпа поділилася архівними кадрами зі свого весілля та розповіла в Instagram про непросту історію дати, яка стала для неї та її чоловіка Євгена Терехова водночас болючою й щасливою.

27 серпня подружжя відзначає річницю шлюбу. Цього року виповнюється 10 років з того моменту, як вони офіційно стали чоловіком і дружиною. Однак саме з цією датою у сім’ї пов’язані важкі спогади про війну.

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27 серпня 2014 року Євген Терехов отримав серйозне поранення на фронті. Лікарі витягли з його тіла 83 осколки, ще 27 залишилися. Тому довгі роки ця дата асоціювалася у подружжя насамперед із пережитим болем.

"27 серпня виповнюється рівно 10 років, як ми офіційно стали чоловіком і дружиною. І ця дата для нас особлива не випадково. Саме 27 серпня колись стало для нього непростим днем - днем, коли він був важко поранений. І, ймовірно, ми могли б назавжди залишити цю дату в пам’яті такою, якою вона була. Але ми вирішили вчинити інакше", - розповіла Карпа.

За словами співачки, подружжя вирішило змінити емоційне значення цієї дати й наповнити її новими спогадами. Вони обрали 27 серпня для офіційної реєстрації шлюбу, щоб із часом цей день асоціювався не лише з пережитим випробуванням, а й із коханням, родиною та спільним життям.

"Саме 27 серпня ми створили нашу сім’ю, стали чоловіком і дружиною, щоб відтепер ця дата асоціювалася не лише з тим, що колись боліло, а щоб вона була про нас, про сім’ю, про життя, яке ми обрали разом. Минуло 10 років. І сьогодні я відчуваю, наскільки правильним було наше рішення - подарувати цій даті нову історію", - поділилася артистка.

Наталка Карпа та Євген Терехов офіційно одружилися 27 серпня 2016 року. Подружжя виховує шестирічну доньку Злату.

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Про особу: Наталка Карпа Наталія Карпа – українська співачка, ведуча та заслужена артистка України. Співзасновниця продюсерського центру Karparation. З 2016 року перебуває у шлюбі з Героєм АТО Євгеном Тереховим.

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