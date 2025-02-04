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Тотальний лакшері: дрони в Дубаї вишикувалися в обличчя Санти Дімопулос

Олена Кюпелі
4 лютого 2025, 09:46
158
Танцівниця Дімопулос показала, який вигляд має її обличчя, якщо його покажуть дубайські дрони.
Дімопулос показала портрет із дронів
Дімопулос показала портрет із дронів / Колаж Главред, фото Instagram/santadimopulos

Коротко:

  • Дімопулос показала своє обличчя "в дронах"
  • Танцівниця не сказала, чий сюрприз

Танцівниця і блогерка Санта Дімолулос, яка переїхала в Дубай і рідко згадує про війну в Україні, демонструючи своє лакшері-життя, показала незвичайне зображення.

На своїй сторінці в Instagram, Дімопулос опублікувала фото, де "засвітила" шоу дронів. Однак дрони вишикувалися не просто в абстрактну картинку, а в зображення обличчя самої тусовщиці.

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Сама жінка, яка тепер називає себе духовним коучем і допомагає "знайти себе", незвичайну картинку прокоментувала коротким "вау".

Санта Дімопулос показала що зробили дрони з її обличчям
Санта Дімопулос показала що зробили дрони з її обличчям / Фото Instagram/santadimopulos

До слова, Дімопулос часто постить дорогі букети. Не виключено, що діджитал сюрприз є бажанням її шанувальників підкорити "коуча".

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Раніше Главред писав про те, що Дімопулос, яка веде свої сторінки в Instagram російською мовою і живе своє життя в ОАЕ, зробила суперечливу заяву. Блогерка і колись "співачка", відповідаючи на запитання передплатниці про те, як їй бути, якщо руйнуються всі сфери життя, зокрема особисте, робота, а "вдома війна", як справжня "лайф коуч" та українка, Дімопулос дала "слушну" пораду, що ґрунтується на її особистому досвіді. "Я почуваюся набагато впевненіше і щасливіше", - написала тоді розлучений лайф-коуч Дімопулос.

Раніше також Дімопулос анонсувала тури, де вона стала "натхненником". Після того, як вона вирушила до Стамбула на семінар російського коуча із самопізнання, Дімопулос збирає свій власний ретрит, де навіть вестиме деякі практики.

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Чим прославилася Санта Дімопулос

Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом.

З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.

Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

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