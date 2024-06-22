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"Погана новина": Джеджула прокоментував розлучення Дімопулос

Олена Кюпелі
22 червня 2024, 00:16
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Колишній чоловік Санти Дімопулос висловився з приводу розлучення.
Андрей Джеджула
Андрій Джеджула спілкується з сином/ колаж: Главред, фото: instagram.com/djedjula

Український актор і шоумен Андрій Джеджула розповів про свої стосунки з танцівницею Сантою Дімопулос, а також прокоментував її розлучення з її чоловіком-бізнесменом.

В інтерв'ю Обозревателю Джеджула розповів, що на його думку, розлучення Дімопулос - це погана новина.

"Мій син жив у середовищі, до якого звик, а зараз це все змінюється. Відверто хочу сказати, що я з чоловіком Санти дуже легко знаходив спільну мову. Ми спілкувалися з ним час від часу, коли вимагали цього якісь питання, пов'язані з сином. А тепер знову буде потрібно вибудовувати стосунки з кимось іншим, синові звикати. Але я, на відміну від колишніх дружин, бажаю їм тільки щастя. І хочу, щоб чоловіки, яких вони обирають, були хорошими людьми, тому що з мамами перебувають мої діти", - сказав він.

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Чим прославилася Санта Дімопулос

Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом.

З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві.

Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

Джеджула також згадав про те, як він розходився з Дімопулос. "Давайте відверто: з його мамою ми розходилися спокійно. Це вже далі почалися якісь неприємні речі, але не я починав першим. Тому так сталося, що протягом багатьох років у нас не було жодних контактів. Зв'язок я тримав тільки з сином. У нього є картка, яка підв'язана до мого рахунку. Ми домовилися про суму, яку він має на місяць від мене на особисті витрати", - каже він.

Ведучий також додає, що почав спілкуватися з колишньою дружиною 1 січня цього року. "Вона сама мені написала щодо питань, які стосуються Даніеля. Але не можу сказати, що в нас зараз тісне спілкування - розмова виключно про те, що є зоною інтересів сина", - додає селебріті.

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Нагадаємо, раніше Джеджула довгий час приховував від шанувальників, що є багатодітним батьком. Правда розкрилася, коли він на своїй сторінці в Instagram показав фото з новонародженою дівчинкою.

Раніше також співачка, блогерка і медіадіва Санта Дімопулос показала свій активний відпочинок разом із дітьми - сином Даніелем і донькою Софією.

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