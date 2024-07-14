Санта Дімопулос розповіла, чому не припинила спілкування з друзями-росіянами

Дімопулос заступилася за приятелів, через яких її нерідко хейтять.

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Санта Дімопулос новини - Дімопулос висловилася про друзів-росіян / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Співачка, блогерка і медіадіва Санта Дімопулос часто потрапляє під громадську критику - вона хоч і засудила публічно війну в Україні, але продовжує підтримувати зв'язок із приятелями з країни-агресора і веде блог не тільки українською та англійською, а й російською мовою.

При цьому на критику Дімопулос реагує філософськи, і час від часу відповідає на провокаційні запитання щодо її неоднозначної позиції. Так нещодавно в Instagram її знову запитали про те, чому вона так сильно тримається за зв'язки з людьми з країни-окупанта.

Санта відповіла, що не спілкується з тими, хто підтримує і схвалює військову політику рф. До того ж їй легко вдається не брати до уваги походження людини, якщо вона говорить і думає правильно, тобто як вона.

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"Я не розподіляю людей на раси, вірування, колір шкіри... Тому що мої друзі в першу чергу люди, у яких правильні орієнтири і добре серце. Я б не спілкувалася з людьми, які виправдовують чи підтримують напад на мою країну", - впевнено заявляє Санта Дімопулос.

Санта Дімопулос новини - Дімопулос висловилася про друзів-росіян / instagram.com/santadimopulos

Чим прославилася Санта Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а згодом стала однією із солісток гурту ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, проте вона закінчилася одним альбомом. З досягнень - перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу доньку Софію від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

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